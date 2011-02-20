برنامه نخستین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ها در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 10 تالار و سالن به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

تالار وحدت :

ساعت 18:30 تکنوازی اساتید موسیقی ایرانی و ساعت21 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی .

سالن رودکی :

ساعت 18:30 گروه "لاویتا" به سرپرستی فرشاد فولادوند و "آنسامبل جوان" به سرپرستی میلاد عالمی (بخش رقابتی موسیقی کلاسیک) و ساعت 21 کوارتت زهی تهران به سرپرستی شاهین فرهت.

فرهنگسرای نیاوران :

ساعت 16:30 گروه موسیقی "آوای مهربانی" به سرپرستی سهیلا پورگرامی ویژه بانوان ، ساعت 21 گروه موسیقی وصال از کشور هند در بخش بین الملل.

سالن اصلی تئاتر شهر :

ساعت 20 کنسرت گروه موسیقی "خنیا" به سرپرستی پری ملکی و آواز علیرضا وکیلی منش.

تالار اندیشه :

ساعت 18:30 ارکستر پارس ویژه کودکان به سرپرستی ناصر نظر.

سالن سوره حوزه هنری :

ساعت 19 گروه "دوسار" به سرپرستی علیرضا گلشن و گروه "نو آوا" به سرپرستی ناصر نیکوئی.

تالار ایوان شمس:

ساعت 20 گروه آوازی سونات به سرپرستی محسن بافنده (بخش رقابتی) گروه کر دختران به سرپرستی شهلا میلانی.

فرهنگسرای ارسباران :

ساعت 19 گروه موسیقی "فغان" به سرپرستی میلاد علیپور.

برج میلاد :

ساعت 21 کنسرت گروه موسیقی "دارکوب" به سرپرستی همایون نصیری.

پژوهشکده فرهنگ و هنر:

ساعت 16 سخنرانی نعمت الله فاضلی اسماعیل خلیلی ، ناصرالدین غراب با موضوع موسیقی و رسانه از دیدگاه علوم اجتماعی .