برخورد سلیقه ای برخی مسئولان کرجی آفت مدیریتی است

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهارداشت: قانون نحوه ارائه خدمات به مردم بسیار روشن و شفاف است اما متاسفانه به واسطه برخورد سلیقه ای برخی مدیران، امور مختلف شهری به درستی اجرا نمی شود.

وی افزود: بر اساس نگاه دولت مبنی برعدالت محوری و رفع مشکل مردم در تمامی مناطق باید علاوه بر حاکم شدن روح قانون، ارائه خدمات مختلف به مردم از جمله؛ آب، برق، گاز و تلفن تسریع یابد.

حاکم شدن روح قانون در شهرستان ضروری است

این مسئول درادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه قانونمندی در این شهرستان باید به یک رکن اساسی تبدیل شود، اظهار داشت: همه مسئولان شهرستان در هر لباس و منصبی باید به وظایف خود به درستی عمل نموده و ضمن ارائه خدمات مطلوب و رعایت حال مردم روح قانون را بر شهر حاکم کنند.

وی خاطر نشان کرد: هیچ مسئولی حق محدود کردن خدمات ضروری به مردم را ندارد در این راستا در صورت مشاهده هرگونه اهمالی از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری های لازم صورت می گیرد.

شورای ترافیک شهرستان فعال می شود

ایران نژاد همچنین از فعال شدن شورای ترافیک شهرستان خبر داد و گفت: شورای ترافیک شهرستان کرج به عنوان مهمترین شورای تصمیم گیرنده در موضوعات مختلف ترافیکی سالهای سال است که تشکیل نشده است.

وی افزود: فعال شدن شورای ترافیک شهرستان کرج از جمله اولویت های فرمانداری است که در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ویژه کرج تصریح کرد: تا فعال شدن این شورا هیچ دستگاهی حق اجرای طرح های ترافیکی از جمله اصلاح هندسی ها، تغییر در مسیر تقاطعها و... را ندارد.

وی اظهار داشت: شورای ترافیک یکی از تخصصی ترین شوراهای تصمیم گیرنده در موضوعات مختلف ترافیکی است که باید پیش از هرگونه اقدامی نقطه نظرات کارشناسان مسائل ترافیکی را مورد توجه قرار دهد تا در زمان اجرا شهروندان با مشکل مواجه نشوند.