  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

به همراه جمعی از خبرنگاران/

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به عیادت امین صانعی می‌رود

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به عیادت امین صانعی می‌رود

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در اقدامی پسندیده به همراه جمعی از اهالی رسانه های ورزشی به عیادت یک خبرنگار بیمار خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی ساعت 10:30  دقیقه فردا یکشنبه به همراه جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی در اقدامی شایسته به عیادت امین صانعی خبرنگار با سابقه کشورمان که چندی است با کسالت روبروست، می روند.

امین صانعی خبرنگار رسانه های ورزشی که با هیئت فوتبال تهران و برخی فدراسیون های ورزشی به عنوان مدیر روابط عمومی فعالیت کرده است، مدتهاست به دلیل مشکلات استخوانی در منزل بستری است. صانعی که به دلیل ابتلا به سرطان استخوان ناچار است هزینه های سرسام آور تهیه دارو را متقبل شود، در ماه های گذشته مورد توجه هیچ یک از مسئولان ورزش قرار نگرفته است.

در این بین بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک که بارها نشان داده توجه ویژه ای به مشکلات خبرنگاران دارد، چندی پیش به همراه عبدالحمید احمدی رئیس انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی، علی مودت و احمد میرزاییان از اعضای تیم قلم ورزش به عیادت امین صانعی رفتند.

در نامه نگاری هایی که با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی صورت گرفته است، مقرر شد این صندوق در جهت تامین هزینه های سرسام آور داروها و آمپول ها به این خبرنگار جوان رسانه های ورزشی کمک کند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر برای امین صانعی جوان و پرتلاش آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند منان را دارد.


کد مطلب 1257040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها