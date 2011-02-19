به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی ساعت 10:30 دقیقه فردا یکشنبه به همراه جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی در اقدامی شایسته به عیادت امین صانعی خبرنگار با سابقه کشورمان که چندی است با کسالت روبروست، می روند.

امین صانعی خبرنگار رسانه های ورزشی که با هیئت فوتبال تهران و برخی فدراسیون های ورزشی به عنوان مدیر روابط عمومی فعالیت کرده است، مدتهاست به دلیل مشکلات استخوانی در منزل بستری است. صانعی که به دلیل ابتلا به سرطان استخوان ناچار است هزینه های سرسام آور تهیه دارو را متقبل شود، در ماه های گذشته مورد توجه هیچ یک از مسئولان ورزش قرار نگرفته است.

در این بین بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک که بارها نشان داده توجه ویژه ای به مشکلات خبرنگاران دارد، چندی پیش به همراه عبدالحمید احمدی رئیس انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی، علی مودت و احمد میرزاییان از اعضای تیم قلم ورزش به عیادت امین صانعی رفتند.

در نامه نگاری هایی که با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی صورت گرفته است، مقرر شد این صندوق در جهت تامین هزینه های سرسام آور داروها و آمپول ها به این خبرنگار جوان رسانه های ورزشی کمک کند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر برای امین صانعی جوان و پرتلاش آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند منان را دارد.



