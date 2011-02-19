بورسیه دانشجویان دکتری دانشگاه علی آباد 500 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح های این دانشگاه افزود: افزایش 164 درصدی رشته های مصوب واحد، 600 درصد کارشناسی ارشد، 390 درصد کارشناسی و شش درصد کاردانی از دیگر توفیقات است.

وی اظهار داشت: رشد 51 درصدی تعداد دانشجو، افزایش 152 درصدی تعداد کلاس ها از جمله اقدامات صورت گرفته بر اساس سند نظام جامع آموزشی واحد علی آباد کتول است.

وی با اشاره به اینکه ارائه مقالات در کنگره ها و همایش های معتبر جهانی رشدی 273 درصدی را بهمراه داشته است، افزایش 206 درصدی چاپ مقالات در مجلات علمی ISI ، ISC و علمی و پژوهشی را گواه این مطلب دانست.

ایرانبخش خاطرنشان کرد: رشد 241 درصدی طرح های پژوهشی، 900 درصدی طرح های برون دانشگاهی و 300 درصدی چاپ و انتشار کتاب از جمله دیگر دستاوردهای حوزه پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد علی آباد، با اشاره به این مطلب که اخذ صلاحیت فعالیت های پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بزرگترین لطف خداوند متعال به این واحد دانشگاهی بوده است.

وی،انعقاد 17 تفاهم نامه همکاری با سازمانها و دستگاههای اجرایی را نشان از پتانسیل بالای پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی دانست.

ایرانبخش در ادامه سخنان خود شناسایی مزیدهای نسبی و تبدیل آن به مزیدهای رقابتی را از جمله اهداف این واحد دانشگاهی اعلام کرد.

ایرانبخش خاطرنشان کرد:این واحد کیفیت خدمت رسانی و پاسخگویی شایسته را مهم ترین رسالت و ماموریت خود دانسته و گسترش کمی و کیفی در تمامی زمینه ها را سرلوحه کار خود قرار داده است.