به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری چهارمین همایش ادبی یار و یادگار صبح امروز شنبه 30 بهمن با حضور حمید هنرجو دبیرعلمی این همایش و خبرنگاران در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی برگزار شد.

هنرجو این نشست گفت: چهارمین دوره همایش یار و یادگار روز 5 اسفند با معرفی برگزید‌ه‌‌های این دوره به کار خود پایان خواهد داد. در دوره‌‌های قبل همایش در حاشیه معرفی برگزیدگان از چهره‌های ادبی با عنوان کوشندگان ادبیات انقلاب اسلامی و تبیین‌کنندگان شخصیت امام خمینی (ره)‌ در قالب رمان، شعر و ادبیات کودک و نوجوان، نیز تقدیر به عمل می‌آمد که این بخش در همایش امسال نیز برگزار خواهد شد.

از چهره‌ها تقدیر می‌شود

وی افزود: زنده‌یاد نادر ابراهیمی، جعفر ابراهیمی(شاهد)، امیرحسین فردی و زنده‌یاد محمود شاهرخی در دور‌های قبلی تجلیل شدند. امسال نیز تجلیل از حمید سبزواری و مهدی قیصری را در حاشیه همایش خواهیم داشت. بدین ترتیب از یک چهره در عرصه شعر و یک چهره در عرصه داستان‌نویسی تقدیر خواهیم کرد. بخش ویژه جشنواره نیز با محوریت شخصیت امام خمینی (ره) و یادگاران ایشان برگزار می‌شود که سال گذشته این بخش به همسر حضرت امام(ره) اختصاص یافت.

دبیر علمی چهارمین همایش ادبی یار و یادگار ادامه داد: شرکت‌کنندگانی که آثارشان به عنوان برگزیده معرفی می‌شود، موضوعات خواسته شده را در آثارشان به خوبی منعکس کرده‌اند. به علاوه بخش کودک و نوجوان در این دوره به بخش‌های جشنواره افزوده شد.

مرحله نهایی داوری امروز به پایان می‌رسد

هنرجو درباره داوری این دوره همایش یاد و یادگار گفت: داوری آثار رسیده به دبیرخانه در سه مرحله صورت گرفت. پیشتر 22 بهمن مهلت پایانی ارسال آثار عنوان شده بود ولی این زمان تا 25 بهمن تمدید شد و داروی آثار از 26 بهمن آغاز شد و امروز نیز مرحله پایانی داوری به پایان رسیده و آرا نهایی داوران صادر می‌شود.

وی گفت: از لحاظ، کیفیت، پیام و پاسداشت اندیشه‌‌های فراگیر امام خمینی(ره) این همایش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما از لحاظ بضاعت مالی و مادی ، جشنواره یار و یادگار قابلیت رقابت با برخی جشنواره‌های همسو را ندارد. به هر حال این جشنواره 4 سال است که آغاز به کار کرده‌است و هنوز نهال جوانی است. در زمینه محتوا و اندیشه تا به حال 3 کتاب از آثار دوره‌های گذشته منتشر کرده‌ایم.

این شاعر کودک و نوجوان درباره همکاری نهادهای مختلف چون ارشاد با این همایش ادبی گفت: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برپایی این دروه همایش همکاری‌های خوبی با ما داشت و در نظر گرفتن بن الکتریکی خرید کتاب به عنوان بخشی از هدایای همایش نمونه‌ای از این مشارکت سازنده است.

هنرجو ادامه داد: سطح هر جشنواره و خط سیری که برای آثار مشخص می‌کند در کیفیت آثار ارسالی به آن جشنواره موثر است. این جشنواره ادبی از لحاظ موضوع نسبت به دیگر جشنواره‌ها محدودیت دارد و نویسندگان و شاعرانی که آثارشان را به این جشنواره می‌فرستند باید آثاری با موضوعیت "امام زنده همیشه تاریخ"، " انقلاب و فصل بیداری ملت‌ها"، "بخش ویژه" و "ولایت فقیه محور وفاق و وحدت ملی" که این بخش امسال به جشنواره افزوده شد، تولید کنند.

قالب‌های شعر و نثر ادبی موفق‌تر بودند

دبیر علمی چهارمین همایش ادبی یار و یادگار گفت: در تعاملی که با داوران همایش داشتم، رضایت بیشتری را نسبت به قالب‌‌های شعر و نثر ادبی دیدم. ترانه سهم کمتری در میان آثار داشته و حوزه داستان و ادبیات کودک و نوجوان سهم متوسطی از آثار رسیده به دبیرخانه را به خود اختصاص دادند. البته در یک دید کلی بخش داستان کودک و نوجوان پیشرفت چشمگیری نداشت و بیشتر آثار در حوزه شعر جا دارند.

مسول واحد کودک و نوجوان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) افزود: ابتکاری که در داوری آثار صورت گرفت شرکت باشگاه قلم جماران در فعالیت‌های داوری بود. این نهاد که به عنوان یک مدرسه مکاتباتی در طول سال فعال است و به نقد آثار نوقلمان اشتغال دارد، در این دوره در داوری آثار به چهره‌های حرفه‌ای یاری رساند. تعدادی از نیروهای باشگاه مقدمات داوری را انجام داده و در مرحله نهایی نیز در بررسی آثار مشارکت دارند.

وی گفت: اسامی داروان بخش‌های مختلف همایش به تفکیک حوزه‌هایشان به ترتیب زیر است:بخش شعر ـ حسین اسرافیلی، عبدالجبار کاکایی و رضا عبداللهی ؛بخش داستان ـ محمدرضا اصلانی و کامران شرفشاهی ؛ بخش نثر ادبی و مقاله ـ علیرضا بهرامی و زهرا نوسودی.داوری بخش ادبیات کودک و نوجوان نیز به باشگاه قلم جماران سپرده شد.

مراسم اختتامیه چهارمین همایش یار و یادگار روز پنج‌شنبه 5 اسفند در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می‌شود. داوران این همایش ادبی پس از بررسی 427 اثر، آثار برگزیده را معرفی کرده و برگزیدگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.