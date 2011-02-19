کوبی برایانت و تجربه بازی در فیلمی از رودریگز

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر برایانت بازیکن تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز همراه با کانیه وست خواننده آمریکایی در فیلم کوتاه "مامبای سیاه" ساخته جدید رودریگز بازی کرده‌اند. این فیلم از امروز در آمریکای شمالی روی پرده رفته است.



کوبی برایانت در این فیلم شش دقیقه‌ای نقش شخصیت اصلی داستان که مامبای سیاه نام دارد بازی کرده است. "مامبای سیاه" از امروز به مدت شش روز در چند سینمای محدوده لس آنجلس اکران شده است.



شرکت تولید وسایل ورزشی نایکی و موسسه سینمایی اسکرین ویژن هزینه تولید این فیلم کوتاه را تقبل کرده‌اند. به نظر می‌رسد این فیلم کوتاه پیش‌زمینه همکاری جدی برایانت با رودریگز در یک فیلم بلند اکشن باشد. نام شخصیت وست در این فیلم "رئیس" است.



برایانت بارها در برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی با نام خود شرکت کرده است. اما این نخستین‌بار است که در فیلمی که در سینماها به نمایش در می‌آید حضور می‌یابد.