5 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مزار شهدای لرستان نیاز است

مصطفی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به روند ساماندهی گلزار شهدای استان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 571 گلزار شهدا و شش هزار و 314 مزار شهید در استان لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد گلزار شهدا تعداد 163 گلزار ساماندهی شده است، خاطر نشان کرد: در قالب این تعداد گلزار که ساماندهی شده تعداد دو هزار و 836 مزار شهید نیز ساماندهی شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اشاره به تعداد گلزار شهدایی که در لرستان در دست ساماندهی است، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 34 گلزار شهدا در استان لرستان در دست ساماندهی است.

اسکندری بیان داشت: همچنین در حال حاضر تعداد یک هزار و 775 مزار شهید در استان در دست ساماندهی قرار دارد.

وی با اشاره به تعداد گلزار شهدایی که در استان لرستان هنوز ساماندهی نشده است، یادآور شد: در حال حاضر تعداد 374 گلزار شهدا در لرستان هنوز ساماندهی نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر تعداد یک هزار و 638 مزار شهید در این استان نیز ساماندهی نشده است.

اسکندری با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی مزار شهدای استان لرستان عنوان کرد: برای ساماندهی مزار شهدای استان حدود پنج میلیارد تومان نیاز است.

وی با اشاره به مشکلات موجود برای ساماندهی گلزار شهدای استان بیان داشت: عدم ایجاد فضای سبز گلزار شهدای استان توسط جهاد کشاورزی استان یکی از مشکلات موجود است که این دستگاه تاکنون اقدامات لازم را انجام نداده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان یادآور شد: عدم اجرای آبرسانی به بعضی از گلزار شهدا در روستاها و روستاههای استان نیز از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

اسکندری خاطر نشان کرد: آب و فاضلاب روستایی و شهری باید در راستای آبرسانی به گلزارهای شهدای استان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به عدم اجرای راه دسترسی به تعدادی از گلزار شهدا در روستاههای استان، عنوان کرد: اداره راه و ترابری استان باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.