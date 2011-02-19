به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سعید زندی‌اصفهانی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با نحوه ساخت و طراحی نرم افزار حرم مطهر رضوی اظهار داشت: در این نرم‌افزار از تمامی رواق‌ها و صحن‌های بارگاه مطهر حضرت امام رضا(ع) با تکنیک پانوراما عکسبرداری شده است.

وی با بیان اینکه این نرم‌افزار قابلیت اجرای صدا محیط و اجرای موسیقی را نیز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر صدای نقاره‌خانه حرم رضوی در این نرم‌افزار استفاده شده است.

مدیر پروژه زیارت مجازی حرم حضرت رضا(ع) به قابلیت جستجو به عنوان یکی از خصوصیات این نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: این نرم‌افزار قابلیت جستجو در تمامی محیط حرم مطهر رضوی همچون رواق‌ها و صحن‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در این نرم‌افزار گنبدهای گوهرشاد، الله‌وردی‌هان، شیخ طبرسی و پریزاد و گلدسته‌های عباسی و گوهرشاد طراحی شده و ورودی‌های شیخ طبرسی، طوسی، حرعاملی، باب‌الجواد، باب‌الرضا، ورودی غربی صحن جامع رضوی، ورودی شرقی صحن جامع رضوی، هدایت، غدیر، خدام، ولیعصر و کوثر به همراه نقاره‌خانه، سقاخانه و ساعت نیز قابل نمایش است.

زندی‌اصفهانی گفت: برای طراحی این نرم‌افزار سه سال زمان برده است و بیش از 8 هزار تصویر پانوراما در حدود از 10 هکتار از حرم مطهر رضوی عکاسی شده است.

وی تصریح کرد: تمامی هزینه‌های ساخت و طراحی این نرم‌افزار با هزینه شخصی انجام شده و آستان قدس رضوی با وجود همکاری‌در ساخت این نرم‌افزار تاکنون به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است.

مدیر پروژه زیارت مجازی حرم حضرت رضا(ع) با اشاره به اینکه تاکنون حدود 90 درصد ساخت این نرم‌افزار صورت پذیرفه است، گفت: طراحی باقی‌مانده این نرم‌افزار ظرف دو هقته آینده به اتمام می‌رسد و تا به حال برای ساخت این نرم‌افزار میزان چهار هزار و 640 نفر ساعت صرف شده است.