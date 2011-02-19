برگزاری نخستین تور کنسرت علیزاده در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاد حسین علیزاده به مدت دوشب در گرگان به اجرای کنسرت بداهه نوازی می پردازد.

حسین علیزاده موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده مطرح ایران، در ادامه تور کنسرت اروپا، برای نخستین بار به برگزاری تور کنسرت در داخل کشور اقدام کرد.

این تور استاد موسیقی پس از برگزاری در قزوین و رشت، به شهر گرگان خواهد رسید و تالار فخرالدین اسعد گرگانی در ساعت20 مورخه پنج و شش اسفند، میزبان هنرنمایی این استاد فراملی با سازهای سه تار، شورانگیز و تار خواهد بود.

مجید خلج نوازنده مطرح تنبک و دف مقیم خارج از کشور که در بسیاری از کنسرتهای استاد علیزاده در کنار وی بوده است، این بار نیز او را همراهی خواهد کرد.

همچنین با پیگیریهای به عمل آمده یک دوره کلاس فشرده نیز توسط این اساتید برای هنرجویان استانی و استانهای همجوار در چهار رشته برگزار خواهد شد.