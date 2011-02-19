تیم مس بازیهای سختی پیش رو دارد

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: دور برگشت بازیهای لیگ برتر مشکل شده و تیم مس در سخت ترین بازیهای این دور باید در خارج از خانه به مصاف حریفان برود.

وی تصریح کرد: تیم مس در حال حاضر دررده پنجم جدول قرار دارد و پایین تر نیامده است باید در نظر داشت دور برگشت لیگ فوتبال دور ساده ای نیست و همه تیم ها روی مس کرمان به شناخت خوبی دست یافته اند و کار ساده ای پیش رو نداریم.

وی یادآورشد: در بازیهای آینده بازی استقلال و تراکتور سازی ار پیش رو داریم که بازی استقلال می تواند بازی ساده تری نسبت به بازی تراکتور برای تیم مس باشد، بازی مقابل تراکتور سازی تبریز بازی سختی است چون این تیم جو خاصی دارد و بازیهایی که در تبریز دارد بازیهای سختی است و تماشاگران این تیم یکی از امتیازهای این تیم برای برد هستند.

نژاد زمانی ادامه داد: باید به تیم مس کرمان فرصت داد بازی با فولاد نیز تیم به خوبی کار کرد و پا به پای فولاد جلو رفت منتها با توجه به اینکه فولاد از لحاظ فنی تیم خوبی است حریف جدی برای مس بود و در نهایت با یک گل مس را شکست داد.

وی افزود: مجموعه تیم مس مشکل خاصی ندارد مطمئنم بچه های تیم با انگیزه تر از دور رفت در بازیها حاضر می شوند.

وی گفت: با توجه به موقعیت جدولی تیم باید بیشتر مواظبت کرد تا فاصله تیم از بالای جدول زیاد تر نشود بلکه باید بازی به بازی بهتر از قبل کار کنیم تا به شایستگی های تیم دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه قبلی تیم از داشتن موقعیت این چنینی در بالای جدول ، باید صبر کرد و همه مثل قبل از تیم حمایت کنیم تا جواب این صبر را به بهترین وجه دریافت کنیم.

وی تاکید کرد:عادل کلاه کج و نبی الله باقری ها که در جریان تمرینات با هم درگیر شده بودند مشکلی ندارند و با صحبتهایی که کمیته انضباطی و مربی با آنها داشته اند هر دو به تمرینات و بازی های تیم بازگشته اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تیم مس یکی از کم حاشیه ترین تیم های لیگ است و آنچه برای مجموعه باشگاه اهمیت دارد اخلاق ورزشی در کنار کار فنی است که همه این اصل را رعایت می کنند.

