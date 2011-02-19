به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهرامروز و پس از پایان نشست اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید با گزینه هایی مذاکره کردیم که آقای جلالی هم یکی از این گزینه ها بود. ما نظرمان روی جلالی مثبت است اما در جمع بندی کلی به دنبال یک گزینه بزرگ خارجی هستیم.

وی با انتقاد از برخی اهالی فوتبال که به مربیان توهین می کنند گفت: یک سرمربی چه داخلی و چه خارجی باید مورد احترام همه باشد نه اینکه برخی ها به مربیان بزرگ هم توهین می کنند. به نظر من همه باید به مربی تیم ملی چه داخلی و چه خارجی احترام بگذارند.

تاج در ادامه خاطرنشان کرد: برای انتخاب سرمربی بزرگ خارجی از این به بعد باید بجزملاک هایی که در نظر می گیریم یک شرط را هم لحاظ کنیم که قبل از مذاکره با ایران ابتدا با خانواده هایشان مشورت کنند و اول نظر آنها را بگیرند بعد پای میز مذاکره بنشینند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: نمی خواهم وارد مسائل سیاسی شود چرا که آدم سیاسی نیستم اما فکر می کنم این مربیان بزرگ بهانه می آورند. ما نمی توانیم فضای کشورمان به تغییر دهیم بلکه این مربیان مورد نظر هستند که باید خودشان را با شرایط فوتبال و کشور ایران تطبیق دهند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من برخی مربیان بی جهت خانواده شان را برای نیامدن به ایران بهانه می کنند. این واقعیت خارجی ندارد و تنها یک بهانه است که عاملی شد در دست این مربیان تا پاسخ منفی بدهند به فوتبال ما. این برای کشور ما خوب نیست که یک خارجی اینچنین پاسخ بدهد.

مهدی تاج با بیان اینکه اگر خواست مردم استفاده از مربی خارجی در تیم ملی است حتما این کار را خواهیم کرد افزود: تمام تلاش فدراسیون فوتبال این است که یک مربی بزرگ خارجی را برای هدایت تیم ملی انتخاب کند. اما واقعیت این است که انتخاب سرمربی بزرگ خارجی برای تیم ملی کار سخت و دشواری است.

وی ادامه داد: هستند مربیانی که از خدا می خواهند سرمربی تیم ملی ایران شوند تا از این طریق اعتباری برای خودشان دست و پا کنند. اما مربی درجه اول خارجی به سختی می آیند. مسائلی هم که در مورد نیامدن آنها مطرح می شود و مشکلات سیاسی را بهانه می کنند نمی توانم بپذیرم. این یک تفکر اشتباه است که ما بگوییم به خاطر مسائل سیاسی نیامدند.

تاج در ادامه گفتگویش با خبرنگاران با بیان اینکه دلیل موفقیت ایران برابر روسیه آرامش منصوریان بود گفت: اگر دیدید تیم ملی برابر روسیه بازی خوبی ارائه داد و با یک گل هم به پیروزی رسید دلیلش این بود که منصوریان تحت فشار نبود و کسی هم او را تحت فشار قرار نداده بود. این برای اولین بار بود که یک مربی با آرامش و بدون فشار کار می کرد.

مهدی تاج در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم بهترین ها را برای حضور در فوتبال کشورمان انتخاب کنیم و اولویت فدراسیون فوتبال نیز انتخاب مربیان بزرگ برای تیم ملی است که امیدواریم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.