پرتال ملی اطلاع رسانی مدیریت خطرپذیری بلایا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور برای نخستین بار پرتال ملی اطلاع رسانی مدیریت خطرپذیری بلایا و همچنین سامانه سوانح کشور را همزمان افتتاح کرد.

براساس این گزارش این پرتال با مشارکت سازمان ملل و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 5 سال پیش مورد مطالعه قرار گرفت که در سال 88 پس از تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ادامه طراحی و بارگذاری این پرتال بر عهده سازمان مدیریت بحران قرار گرفت.

در پرتال اطلاع رسانی خطرپذیری بلایای طبیعی اشتراک تجارب و توانمندیها، امکان هماهنگی با کارگروهها، مدیریت خطرپذیری، دسترسی انسان به 400 سایت ایرانی و خارجی با موضوع مدیریت بحران، تالار گفتگو، سامانه مدیریت مستندات بلایای طبیعی، موتورهای قوی جستجوگر و انواع پایگاههای اطلاع رسانی گنجانده شده است.

همچنین در پرتال سوانح کشور پوشش زمانی 30 سال سوانح کشور، قابلیت تولید نقشه‌های خطرپذیری، جداول تحلیلی، نمودارهای سوانح در کشور، تعداد سوانح، زخمی‌ها و کشته‌ها در هر استان و شهر با 13هزار رکورد موجود است.