"پائولو مالارا" گزینه مربیگری تیم ملی واترپلوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مالارا که سابقه هدایت تیم ملی فرانسه را نیز در کارنامه دارد جهت انجام مذاکره با مسئولان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بامداد روز سه شنبه وارد تهران می شود.

این مربی با تجربه از سال 1996 تا 2005 هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده داشته و از سال 2005 تا 2008 نیز به عنوان سرمربی در تیم ملی واترپلوی ایتالیا مشغول به کار بوده است. وی که جزو بهترین مربیان حال حاضر واترپلوی جهان است با تیم ملی ایتالیا عناوین متعددی در سطح جهان و اروپا به دست آورده و در المپیک 2008 پکن نیز هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشته است.

این مربی طی مذاکراتی که رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی ایران در اولین نشست فدراسیون جهانی شنا (فینا) در اروگوئه و بازی های آسیایی گوانگجو با "جیووانی لونزی" رئیس ایتالیایی کمیته فنی واترپلوی فدراسیون جهانی شنا داشت، از سوی وی به عنوان بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی ایران معرفی شد.