733 شغل خانگی در لرستان ایجاد می شود

حامد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: اعتبار اولیه برای ایجاد این تعداد شغل خانگی نیز تخصیص یافته است.

وی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته برای ایجاد مشاغل خانگی در استان لرستان، خاطر نشان کرد: تاکنون مبلغی بالغ بر هفت هزار و 330 میلیون ریال در این راستا به استان لرستان اختصاص یافته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه بانک عامل معرفی طرح های مشاغل خانگی در استان بانک کشاورزی است، عنوان کرد: تا کنون تعداد 733 طرح مربوط به مشاغل خانگی به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.

ویس کرمی بیان داشت: از این تعداد طرح معرفی شده به بانک کشاورزی تعداد 500 طرح قالی بافی و 233 طرح مربوط به سایر بخش ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال استان لرستان نیز یادآور شد: در این راستا نیز اداره کل کار و امور اجتماعی شرکت مشاور تدوین این سند را معرفی کرده و مراحل اجرایی آن در دست پیگیری است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان لرستان خاطر نشان کرد: این اداره کل تاکنون 20 درصد از حق مشاوره تعیین شده را به شرکت مشاور تدوین سند توسعه اشتغال لرستان پرداخت کرده است.