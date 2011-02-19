باند بزرگ اشرار در فارس متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردارعلی مویدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طی سه ماه گذشته منطقه کوهستانی ده شیب که محل اختفای این باند بزرگ بود به طور شبانه روزی تحت نظر گرفته شد و 48 ساعت قبل حوالی ساعت شش صبح با استفاده از حربه غافلگیری مامورین انتظامی پس از دیگری مسلحانه موفق شدند که 16 نفر از نفرات اصلی این باند را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در این درگیری مسلحانه به مامورین انتظامی آسیبی وارد نشد و تنها یکی از اشرار پس از اصابت گلوله زخمی و به بیمارستان منتقل و از این گروه هفت قبضه سلاح غیر مجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: این افراد که دارای جرایمی از جمله سرقت مسلحانه، ایجاد وحشت و ناامنی در منطقه هستند در ساعات مشخصی از روز به مناطق شهری وارد می شدند و اعمال خلاف خود را انجام می دادند و در پایان روز برای اختفا به کوهستان باز می گشتند.