مدیران بدون آمادگی در جلسات حضور نیابند/ بررسی فعالیت ها باید مستند باشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در جلسه همایش بین اللملی سرمایه گذاری در انتقاد به یکی از مسئولانی که بدون آمادگی قبلی و ارائه آمار و اطلاعات در جلسه حضور یافته بود، گفت: بدون آمادگی در جلسات حضور نیابید، بررسی فعالیت ها باید مستند بوده و بر اساس ارائه آمار و ارقام شفاف باشد.

بیگی ادامه داد: در صورتی که آمار و اطلاعاتی در دست نداشته به بررسی فعالیت ها می پردازیم و این در حالیست که باید تعداد پروژه ها و توفیقات بدست امده در پروژه های زیر بنایی را اعلام شود.

وی تاکید کرد: اطلاعات باید مستند باشد تا بتوان بر اساس تنها برنامه ریزی کرده و اقدام کرد.

بیگی با انتقاد بر اینکه هر یک از مسئولان و کارگزار در پی منافع و علایق خود هستند، گفت: هریک از مسئولان و سرمایه گذاران باتوجه به زوایای خود علایقشان را دنبال می کنند و سعی دارد خود را مطرح کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه علایق و انتظارات هریک از سرمایه گذاران باید مدیریت شود، تصریح کرد: اگر نمی توانید پروژه ها را هدایت و مدیریت کنید اعلام کنید تا سراغ کس دیگری بروم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه جلسه با اشاره اهداف همایش سرمایه گذاری گفت: با برگزاری همایش سوم، تبریز تبدیل به کانون سرمایه گذاری شده و باوجود اعمال تحریم ها خوب عمل کرده ایم.

بیگی، بررسی هزینه ها و جمع آوری اطلاعات و همچنین بررسی وضعیت سرمایه گذاران در برگزاری سومین همایش بین اللملی سرمایه گذاری را الزامی دانست.

وی گفت: شیوه هایی که برای سرمایه گذاری در این همایش می توان بهره جست را دبیر اجرایی این همایش رئیس امور اقتصادی و دارایی استان ارائه می دهد.

بیگی تاکید کرد: سرمایه گذار را باید هدایت کرده و نباید در چاه خواسته های خود بیاندازیم و منابع موجود را باید در راهی هدایت کنیم که نتیجه ای چندین برابر داشته باشد.

سرمایه های خارجی به سمت اشتغال هدایت شود

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: منابع و سرمایه های خارجی باید به سمت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال سوق پیدا کند.

بیگی بر ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: جهت تحقق این امر باید از تجربه همایش های قبلی و راهکارهای نوین معرفی فرصت های سرمایه گذاری استفاده شود.

بیگی هدف از برگزاری این همایش را اطلاع رسانی از توانمندی های سرمایه گذاری استان برای سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: برگزاری این همایش می تواند برای تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران کشورهای شرکت کننده و ارتقای هماهنگی برای نهادهای مرتبط با حوزه سرمایه گذاری موثر باشد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضای تبلیغاتی مثبت برای این همایش اظهارداشت: فعالان اقتصادی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور علاقمند به سرمایه گذاری در این استان هستند و باید شیوه هایی را به کار گرفت که روند فعالیت آنها سریع تر به نتیجه برسد.

استاندار آذربایجان شرقی بر ایجاد زیرساخت ها مناسب برای جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و دبیر ستاد سرمایه گذاری استان نیز با اشاره به اینکه زمان دقیق و برنامه اجرایی همایش مورد تاکید سرمایه گذاران خارجی است، خواستار اعلام میهمانان مورد نظر دستگاه های حاضر در همایش به منظور برنامه ریزی های لازم شد.

رضا حسینی همچنین بر بهره مندی از تجربیات اتاق های مشترک بازرگانی از قبیل اتاق مشترک ایران و آلمان، ایران و ایتالیا و ایران و چین در برگزاری این همایش تاکید کرد و گفت: برای برگزاری همایشی موفق، همیاری دستگاه های اجرایی استان ضروری است.

وی جذب سرمایه به استان و رونق کسب و کار و اتصال بیشتر اقتصاد استان به خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی را از نتایج برگزاری این همایش عنوان کرد.

سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در هشت محور انرژی و امور زیربنایی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و گردشگری، توسعه شهری، خدمات بازرگانی و مناطق آزاد در تبریز برگزار خواهد شد.