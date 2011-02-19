40 هزار نفر از فرهنگیان اردبیل بیمه طلایی هستند

محرم شایقی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده شرکت بیمه ایران اظهار داشت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین امسال برای اولین بار بیمه عمر مصوب و عمر گروهی مکمل با پوشش 100 درصد در استان اجرا شده است.

رئیس تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان بیمه طلایی فرهنگیان را یکی از برنامه های تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و ابراز داشت: بیمه طلایی مهمترین فعالیت رفاهی برای فرهنگیان در سال 89 بوده است.

وی همچنین با اشاره به برخی از مشکلات در روند اجرایی بیمه طلایی فرهنگیان تصریح کرد: تاخیر در پرداخت هزینه های درمانی فرهنگیان از جمله مهمترین مشکلاتی است که تلاش می شود در سال آینده بر طرف شود.

شایقی اخذ کپی از نسخه دارویی در داروخانه، اخذ فرانشیز در بیمارستانهای دولتی، عدم وجود شعب پرداخت خسارت در برخی از شهرستانها توسط بیمه گر عامل و.... را از دیگر مشکلات در توسعه بیمه تکمیلی فرهنگیان استان برشمرد.

