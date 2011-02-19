تبادل استاد و دانشجو با ایجاد شبکه دانشگاههای پزشکی جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز شنبه در نشست روسای دانشگاهها و دانشکده های برتر پزشکی کشورهای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در حال حاضر بخشی از پروژه های تحقیقاتی با کمک کشورهای غربی در این کشورهای اسلامی انجام می گیرد و این موضوع چندان مطلوب نیست و باید اصلاح شود.

وی افزود: ارتباط هرچه بیشتر کشورهای اسلامی در حوزه دانشگاهی و علوم پزشکی می تواند به حل بخش عمده ای از مشکلات بهداشت و درمان این کشورها کمک کند. کشورهای اسلامی مشکلات مشابه دارند و می توانند با ایده هایی که رد و بدل می کنند این مشکلات را حل کنند.

لاریجانی یادآور شد: ایده ایجاد این شبکه و رتبه بندی میان کشورهای اسلامی در حوزه های دانشگاهی از مجموعه اهدافی است که امیدواریم با ایجاد این شبکه محقق شود.

به گزارش مهر، نشست روسای دانشگاهها و دانشکده های برتر پزشکی کشورهای اسلامی به منظور دستیابی به توافق اولیه برای ایجاد شبکه دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهای 30 بهمن تا اول اسفند 89 در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است.

در این نشست روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان از جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه پزشکی کابل از افغانستان، کالج پزشکی پنجاب از پاکستان، دانشگاه استانبول از ترکیه، دانشگاه دمشق از سوریه، دانشگاه مالایا از مالزی حضور دارند.