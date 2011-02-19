ورود 5 دکل جدید به ناوگان حفاری اکتشاف نفت و گاز ایران

حسن محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام بیش از 16 هزار کیلومتر عملیات لرزه نگاری دو و سه بعدی از ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه تاکنون، گفت: بر این اساس حدود هشت هزار و 730 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و هفت هزار و 431 کیلومتر لرزه نگاری سه بعدی در بلوکهای اکتشافی ایران انجام شده است.

مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی چهار پروژه بزرگ اکتشافی در بخشهای مختلف کشور توسط این مجموعه در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر انجام 720 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی در بلوک اکتشافی رامین خوزستان مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

وی همچنین از انجام 750 کیلومتر لرزه نگاری اکتشافی 2 بعدی در بلوک میدان لالی مسجد سلیمان خبر داد و افزود: در بلوک بی بی حکیمیه هم انجام حدود دو هزار و 28 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول از امضای قرارداد اکتشافی برای انجام دو هزار و 650 کیلومتر لرزه نگاری در بلوک کپه داغ با شرکت ملی نفت خبر داد و افزود: در حال حاضر این عملیات اکتشافی آغاز شده است.

محمدی مقدم همچنین با اشاره به ورود سومین دکل حفاری اکتشافی این مجموعه خبر داد و یادور شد: با ورود این دکل جدید مجموع دکلهای حفاری اکتشافی ایران به سه دستگاه افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با اعلام اینکه سال آینده در مجموع دو دکل جدید حفاری به ناوگان دکلهای حفاری ایران افوزه خواهد شد، بیان کرد: در کنار توسعه ناوگان دکلهای حفاری، تکمیل خدمات و تجهیزات فنی انجام حفاری هم یکی از برنامه های بلند مدت این مجموعه بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون امکان ارائه 13 خدمات فنی حفاری اکتشافی فراهم شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا سال آینده امکان ارائه تمامی خدمات فنی و مهندسی حفاری چاههای اکتشافی فراهم شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان سال اینده تعداد ناوگان دکلهای اکتشافی به هشت دستگاه افزایش می یابدف خاطر نشان کرد: همچنین برای خرید چند دستگاه لوله مغزی سیار برنامه ریزی شده است.