افتتاح سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، همزمان با برگزاری چهارمین همایش سراسری یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سامانه آنلاین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دست دکتر یعقوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران آموزش الکترونیکی کشور رونمایی شد.

این سامانه آنلاین که بر اساس پروپوزال تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است، امکان ارتباط آنلاین میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان مشمول، سازمان‌های نظام پزشکی و سایر نهادهای آموزش پزشکی را فراهم آورده است.

ویرایش دوم سامانه آنلاین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز که با اجرای برنامه‌های خودآموز آنلاین و تسهیل و تسریع ارتباطات اداری در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک قرار می‌گیرد، تمام اطلاعات و فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی پزشکان مشمول را نیز در یک سیستم منسجم مدیریت و طبقه‌بندی می‌کند.

ویرایش نخست این سامانه که از دی ‌ماه سال 88 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اجرا شده است، فعالیت‌های آموزشی بیش از هشت هزار پزشک مشمول و بیش از 200 برنامه آموزشی شامل 60 کنفرانس، 10 سمینار، 100 برنامه مدون، 20 کارگاه و بیش از 10 برنامه خودآموز آنلاین را برگزار کرده است.