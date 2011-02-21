نتایج رکابزنان راضی کننده بود/ جام جهانی منچستر را از دست دادیم

مهردادصفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند ما از نظر تعداد مدال نسبت به دوره قبل بهتر بودیم اما باید کسب این مدالها را نسبت به شرایط تمرین تیم سنجید. تیم ما در وضعیتی راهی تایلند شد که به دلیل سرمای هوای تهران تمرین کمی داشت.

وی افزود: با این حال ما از مدالهای بدست آمده راضی هستیم و امیدواریم بتوانیم در مسابقات بعدی نیز نتایج خوبی را بدست بیاوریم تا شانس رکابزنان مان برای کسب سهمیه المپیک بالا برود.

دبیر فدراسیون دوچرخه‌سواری با بیان اینکه رکابزنان سفر به جام‌جهانی منچستر را از دست داده‌اند، خاطرنشان کرد: هرچند مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی پیست در منچستر از نظر زمانی نزدیک به هم بود اما می توانستیم زمینه حضور یک یا دو رکابزن را در این مسابقات فراهم کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه سفارت انگلیس در زمان مورد نظر به ما جواب نداد تا رکابزنان سفر به آخرین جام جهانی پیست را از دست بدهند. ما امید زیادی به کسب سهمیه المپیک در بخش اومنیوم(پیست) را داریم و امیدواریم در مسابقات بعدی امتیازات بیشتری را بدست بیاوریم.

سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا و هجدهمین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری جوانان آسیا از 20 تا 30 بهمن ماه در تایلند برگزار شد.