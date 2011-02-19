  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

صعود به سومین قلّه بلند ایران توسط گروه کوهنوردی تراکتورسازی ایران

صعود به سومین قلّه بلند ایران توسط گروه کوهنوردی تراکتورسازی ایران

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی از صعود به سومین قلّه بلند ایران توسط گروه کوهنوردی تراکتورسازی ایران به مناسبت قیام 29 بهمن مردم تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بابک گوهر خانی با اعلام این خبر اظهار داشت: تیم کوهنوردی تراکتورسازی ایران در این صعود زمستانی به قله سلطان سبلان با چهار هزار و 811 متر ارتفاع، صعود کرده و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در کنار پرچم بزرگترین مجموعه صنعتی تولیدی ادوات کشاورزی کشور و خاورمیانه بر قله آن افراشت.

وی با اشاره به اینکه این صعود به صورت شبانه و در دمای پایین تر از 35- درجه و با رمز یا "زهرا" صورت گرفت گفت: تاکتیک حرکات منظم و قدمها با فاصله 15 سانتی متر به دلیل برودت هوا برای این صعود تعریف شده بود.

گوهر خانی اضافه کرد: علیرضا صدقی به عنوان سرپرست گروه، رحمان عباسپور به عنوان سرپرست برنامه، رسول احسانی، محمد مونسی، جواد محمدی، مصطفی امامی، محمد رضا نوبری، مهدی رشید حسین پور و اکبر احمدپور در صعود به قله سلطان سبلان حضور داشتند.

کد مطلب 1257093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها