صعود به سومین قلّه بلند ایران توسط گروه کوهنوردی تراکتورسازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بابک گوهر خانی با اعلام این خبر اظهار داشت: تیم کوهنوردی تراکتورسازی ایران در این صعود زمستانی به قله سلطان سبلان با چهار هزار و 811 متر ارتفاع، صعود کرده و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در کنار پرچم بزرگترین مجموعه صنعتی تولیدی ادوات کشاورزی کشور و خاورمیانه بر قله آن افراشت.

وی با اشاره به اینکه این صعود به صورت شبانه و در دمای پایین تر از 35- درجه و با رمز یا "زهرا" صورت گرفت گفت: تاکتیک حرکات منظم و قدمها با فاصله 15 سانتی متر به دلیل برودت هوا برای این صعود تعریف شده بود.

گوهر خانی اضافه کرد: علیرضا صدقی به عنوان سرپرست گروه، رحمان عباسپور به عنوان سرپرست برنامه، رسول احسانی، محمد مونسی، جواد محمدی، مصطفی امامی، محمد رضا نوبری، مهدی رشید حسین پور و اکبر احمدپور در صعود به قله سلطان سبلان حضور داشتند.