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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

بلیط سفرهای نوروزی خراسان شمالی از فردا پیش فروش اینترنتی می شود

بلیط سفرهای نوروزی خراسان شمالی از فردا پیش فروش اینترنتی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی از آغاز پیش فروش بلیط های نوروزی در خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید رضا شهرکی ثانوی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی اظهارداشت: با توجه به تمهیداتی که این سازمان در بحث ایمنی و سرعت عمل مسافران در ایام نوروزی داشته است مرحله خرید اینترنتی بلیط های نوروزی از روز یکشنبه اول اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان هفتم اسفند ماه ادامه دارد.

 شهرکی ثانوی تصریح کرد: هم استان هایی عزیز می تواند با مراجه با سایت مربوط و با مشخص کردن مبدا و مقصد، تاریخ سفر، زمان و تعداد مسافرین  نسبت به خرید اینترنتی بلیط ها اقدام نمایند.
 
وی ادامه داد: دو استان تهران و خراسان رضوی دو مسیری هستند که بیشترین مسافران استان را شامل می شوند.
 
شهرکی ثانوی اضافه کرد: پیش فروش بلیط ها در دفاتر پایانه های عمومی و اختصاصی استان نیز از هشتم اسفند ماه آغاز می شود و تا 24 اسفند ماه ادامه دارد.
 
وی خاطر نشان کرد: این دفاتر از ساعت هفت صبح لغایت هشت شب برای فروش بلیط های نوروزی فعال هستند.
 
وی افزود: علاوه بر تمهیدات لازم در فروش بلیط ها این سازمان بحث نظارت بر فروش بلیط ها، قیمت و کیفیت خدمات را نیز به طور جدی در دستور کار دارد و با مشاهده موارد خلاف برخورد می کند.
 
شهرکی ثانوی ادامه داد: به مرکز نظامی و دانشگاههای استان نیز توصیه می شود که در خصوص پیش فروش بلیط ها اقدام نمایند تا تداخلی در زمان اوج سفر ایجاد نشود.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی در خصوص تامین ناوگان های مورد نیاز این سازمان برای حمل و نقل مسافران نیز در این ایام گفت: بحث تامین ناوگان های مورد نیاز با توجه به ظرفیت ها پایانه های استان شناسایی شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
 
این مسئول متذکر شد: این سازمان بر پایانه های زیر نظر شهرداریهای استان نیز نظارت دارد و طی دو هفته گذشته تمام پایانه های مورد بازدید قرار گرفتند و نواقص و مشکلات احتمالی به نمایندگان شهرداری ها گوش زد شد.
 
وی اظهار داشت: مسافران در این ایام می توانند بر اساس قانون نسبت به خدمات سازمان حمل و نقل اطلاع رسانی داشته باشند و با ارسال پیامک به این سازمان نظرات و شکایت خود را درج نمایند.
 
شهرکی ثانوی افزود: با هماهنگی هایی که با شبکه بهداشت استان صورت گرفته است این سازمان در این ایام گشت مشترک  بهداشت را به مسافران ارائه می دهد.
 
وی اضافه کرد: در خصوص سوانح احتمالی نیز چهار کمیته تخصصی  سوانح در استان راه اندازی شده است و در این ایام جهت جلوگیری از حوادث احتمالی پیش بینی ها لازم صورت گرفته است.
 
وی همچنین آمار جابه جایی مسافران در نوروز سال 89 را 233 هزار و 824 نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به سال 87 رشد 1.2 درصدی داشته است.
کد مطلب 1257094

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