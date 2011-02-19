بلیط سفرهای نوروزی خراسان شمالی از فردا پیش فروش اینترنتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید رضا شهرکی ثانوی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی اظهارداشت: با توجه به تمهیداتی که این سازمان در بحث ایمنی و سرعت عمل مسافران در ایام نوروزی داشته است مرحله خرید اینترنتی بلیط های نوروزی از روز یکشنبه اول اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان هفتم اسفند ماه ادامه دارد.

شهرکی ثانوی تصریح کرد: هم استان هایی عزیز می تواند با مراجه با سایت مربوط و با مشخص کردن مبدا و مقصد، تاریخ سفر، زمان و تعداد مسافرین نسبت به خرید اینترنتی بلیط ها اقدام نمایند.

وی ادامه داد: دو استان تهران و خراسان رضوی دو مسیری هستند که بیشترین مسافران استان را شامل می شوند.

شهرکی ثانوی اضافه کرد: پیش فروش بلیط ها در دفاتر پایانه های عمومی و اختصاصی استان نیز از هشتم اسفند ماه آغاز می شود و تا 24 اسفند ماه ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: این دفاتر از ساعت هفت صبح لغایت هشت شب برای فروش بلیط های نوروزی فعال هستند.

وی افزود: علاوه بر تمهیدات لازم در فروش بلیط ها این سازمان بحث نظارت بر فروش بلیط ها، قیمت و کیفیت خدمات را نیز به طور جدی در دستور کار دارد و با مشاهده موارد خلاف برخورد می کند.

شهرکی ثانوی ادامه داد: به مرکز نظامی و دانشگاههای استان نیز توصیه می شود که در خصوص پیش فروش بلیط ها اقدام نمایند تا تداخلی در زمان اوج سفر ایجاد نشود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی در خصوص تامین ناوگان های مورد نیاز این سازمان برای حمل و نقل مسافران نیز در این ایام گفت: بحث تامین ناوگان های مورد نیاز با توجه به ظرفیت ها پایانه های استان شناسایی شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

این مسئول متذکر شد: این سازمان بر پایانه های زیر نظر شهرداریهای استان نیز نظارت دارد و طی دو هفته گذشته تمام پایانه های مورد بازدید قرار گرفتند و نواقص و مشکلات احتمالی به نمایندگان شهرداری ها گوش زد شد.

وی اظهار داشت: مسافران در این ایام می توانند بر اساس قانون نسبت به خدمات سازمان حمل و نقل اطلاع رسانی داشته باشند و با ارسال پیامک به این سازمان نظرات و شکایت خود را درج نمایند.

شهرکی ثانوی افزود: با هماهنگی هایی که با شبکه بهداشت استان صورت گرفته است این سازمان در این ایام گشت مشترک بهداشت را به مسافران ارائه می دهد.

وی اضافه کرد: در خصوص سوانح احتمالی نیز چهار کمیته تخصصی سوانح در استان راه اندازی شده است و در این ایام جهت جلوگیری از حوادث احتمالی پیش بینی ها لازم صورت گرفته است.

وی همچنین آمار جابه جایی مسافران در نوروز سال 89 را 233 هزار و 824 نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به سال 87 رشد 1.2 درصدی داشته است.