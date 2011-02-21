  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

برنامه های دومین روز جشنواره موسیقی فجر

برنامه های دومین روز جشنواره موسیقی فجر

در دومین روز از بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ، سه شنبه 3 اسفندماه کنسرت 15 گروه موسیقی در تهران برگزار می شود.

گزارش خبرنگار مهر، برنامه ها در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 10 تالار و سالن به شرح ذیل ارائه خواهد شد. 

تالار وحدت :

ساعت 18:30 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی، ساعت 21 گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو.

سالن رودکی :

ساعت 18:30 ارکستر زهی "هنگام" به سرپرستی روزبه تابنده ،  گروه "نوماه" به سرپرستی نگار افاضل، ساعت 21 کوارتت زهی آرمیران به سرپرستی "خاچیک بابائیان". 

فرهنگسرای نیاوران:

ساعت 16:30گروه موسیقی "خنیا" به سرپرستی پری ملکی ویژه بانوان ، ساعت 21 رسیتال پیانو دلبر حکیم آوا.

سالن اصلی تئاتر شهر :

ساعت 20 ارکستر سنتی مرکز موسیقی صدا و سیما به رهبری شهرام منظمی.

تالار اندیشه :

ساعت 18:30 ارکستر ملی آذربایجان.

سالن سوره حوه هنری :

ساعت 19 گروه موسیقی نجوا به سرپرستی آرشام خرسندپور و گروه موسیقی مثنوی به سرپرستی سعید فهیمی (بخش رقابتی موسیقی ایرانی ).

تالار ایوان شهر :

ساعت 20 گروه کر فرهنگسرای اندیشه "دیونانش" به سرپرستی مهدی چاور ، گروه کر آوای باران به سرپرستی سارا جلاتی.

فرهنگسرای ارسباران :

ساعت 19 گروه موسیقی "ژی" به سرپرستی شهباز شاهین پور.

برج میلاد :

ساعت 21 گروه موسیقی پاپ رضا صادقی.

پژوهشکده فرهنگ و هنر :

ساعت 16 "بررسی وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ایران".

کد مطلب 1257095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها