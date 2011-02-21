برنامه های دومین روز جشنواره موسیقی فجر

گزارش خبرنگار مهر، برنامه ها در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 10 تالار و سالن به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

تالار وحدت :

ساعت 18:30 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی، ساعت 21 گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو.

سالن رودکی :

ساعت 18:30 ارکستر زهی "هنگام" به سرپرستی روزبه تابنده ، گروه "نوماه" به سرپرستی نگار افاضل، ساعت 21 کوارتت زهی آرمیران به سرپرستی "خاچیک بابائیان".

فرهنگسرای نیاوران:

ساعت 16:30گروه موسیقی "خنیا" به سرپرستی پری ملکی ویژه بانوان ، ساعت 21 رسیتال پیانو دلبر حکیم آوا.

سالن اصلی تئاتر شهر :

ساعت 20 ارکستر سنتی مرکز موسیقی صدا و سیما به رهبری شهرام منظمی.

تالار اندیشه :

ساعت 18:30 ارکستر ملی آذربایجان.

سالن سوره حوه هنری :

ساعت 19 گروه موسیقی نجوا به سرپرستی آرشام خرسندپور و گروه موسیقی مثنوی به سرپرستی سعید فهیمی (بخش رقابتی موسیقی ایرانی ).

تالار ایوان شهر :

ساعت 20 گروه کر فرهنگسرای اندیشه "دیونانش" به سرپرستی مهدی چاور ، گروه کر آوای باران به سرپرستی سارا جلاتی.

فرهنگسرای ارسباران :

ساعت 19 گروه موسیقی "ژی" به سرپرستی شهباز شاهین پور.

برج میلاد :

ساعت 21 گروه موسیقی پاپ رضا صادقی.

پژوهشکده فرهنگ و هنر :

ساعت 16 "بررسی وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ایران".