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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

جودو بین المللی آلمان/

آرش میراسماعیلی به کره جنوبی باخت و حذف شد

آرش میراسماعیلی به کره جنوبی باخت و حذف شد

سرگروه تیم ملی جودو کشورمان در دومین مبارزه خود به نماینده کره جنوبی باخت و حذف شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جایزه بزرگ آلمان  تنها نماینده ایران در دومین دیدار خود نیز به پیروزی دست یافت. آرش میراسماعیلی در وزن 66- کیلوگرم   دور دوم به دیدار "چوی جون ها" از کره جنوبی با رنکینگ 34  جهانی رفت . این دیدار تا 20ثانیه به پایان وقت قانونی با نتیجه تساوی پیش می رفت که این کره روی یک اجرای فن ناقص یک امیتاز "یوکو" از  سرداور گرفت و برنده تاتامی را ترک کرد. در جریان این دیدار در یک حرکت صورت میراسماعیلی با سر کره ای برخورد کرد و باعث آسیب دیدگی جزیی وی شد.

از مهمترین نتایج این وزن حذف نفرا اولی رنکینگ جهانی بود. "فلورنت اورینه" از فرانسه  در مبارزه قبلی خود "هاس باتار"  از مغولستان  با امتیاز "یوکو" به برتری دست یافت. این فرانسوی برای رسیدن به یک چهارم نهایی باید با :نماینده کره جنوبی دیدار کند. رقابتهای آلمان  با حضور 500 جودوکار از 68 کشور در شهر دوسلدورف  برگزار می شود. امتیاز این مسابقات برای کسب سهمیه المپیک منظور خواهد شد.

کد مطلب 1257096

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