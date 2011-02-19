به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا صابری انصاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برترین سرمایهگذاران کار آفرین با تشخیص فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی معرفی میشوند.
وی به چگونگی انتخاب این سرمایهگذاران در جشنواره شیخ بهایی خبر داد و اظهار داشت: در داوری این بخش از جشنواره، زمان تشخیص و شناسایی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری، بیشترین امتیاز را در معرفی برترین سرمایهگذاران کار آفرین دارد.
سرپرست کارگروه سرمایهگذاران کارآفرین هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی تصریح کرد: تنوع منابع سرمایهای و چگونگی تامین آنها، تعداد و حجم سرمایهگذاریهای انجام شده در حمایت از فنآفرینان و زمان سرمایهگذاری در شرکتهای فنآفرین، از معیارهای داوری بخش مسابقهای سرمایهگذاران کار آفرین هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی است.
وی با اشاره به دیگر معیارهای انتخاب این سرمایهگذاران، اضافه کرد: تعداد و حجم سرمایه گذاریهای انجام شده در حمایت از فنآفرینان و بهرهمندی از خدمات مشاورهای، از دیگر معیارهایی به شمار میرود که در این بخش مسابقهای جشنواره از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انصاری ادامه داد: تمرکز سرمایهگذاری سرمایه گذاران کارآفرین در تمامی رشتههای صنعتی، سرمایهگذاری در یک یا دو رشته محدود و یا منطقه جغرافیایی خاص و یا سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته همچون نانو، ICT، هوافضا و صنایع اپتیک و پشتیبانی شرکتهای صاحب سرمایه از شرکتهای سرمایه پذیر، از دیگر عوامل تعیین کننده برترین سرمایهگذاران کار آفرین در این رقابت ملی به شمار میرود.
همچنین دبیر کارگروه طراحان کسب و کار هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی نیز از پایان یافتن زمان ثبت نام و ارسال مدارک به بخش مسابقهای طراحان کسب و کار این جشنواره خبر داد.
اعظم دانش گفت: صاحبان ایدههای نوینی میتوانستند در این بخش از جشنواره شرکت کنند که ایده و یا طرح خود را روی توسعه یک محصول و یا خدمت مبتکرانه متمرکز کرده باشند و آن طرح دارای فناوری برتر و یا کاربرد بدیعی از فناوری باشد.
وی بیان داشت: سطح خلاقیت و نوآوری به کار گرفته شده، چگونگی استفاده از فرصتهای تشخیص داده شده برای کسب درآمد، امکان پذیری فنی، قابلیت اجرا، ظرفیت لازم برای سرمایهگذاری و توان تیم پیشنهادی برای اجرای طرح از مهمترین معیارهای داوری بخش طراحان کسب و کار جشنواره به شمار میرود.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، علاقهمندان جهت شرکت در این بخش از جشنواره، میتوانند به آدرس اینترنتی www.shtf.ir مراجعه کرده و با تکمیل و ارسال کاربرگ جشنواره در این بخش مسابقهای به رقابت بپردازند.
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