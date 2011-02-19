سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در هشت محور انرژی و امور زیربنایی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و گردشگری، توسعه شهری، خدمات بازرگانی و مناطق آزاد در تبریز برگزار می شود.

بهره مندی از تجربیات اتاق های مشترک بازرگانی از قبیل اتاق مشترک ایران و آلمان، ایران و ایتالیا و ایران و چین در برگزاری این همایش از جمله اهداف این همایش است.

جذب سرمایه به استان و رونق کسب و کار و اتصال بیشتر اقتصاد استان به خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی را از نتایج برگزاری این همایش است.