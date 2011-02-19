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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

نیمه اول تیر 90؛

سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری در تبریز برگزار می شود

سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری نیمه اول تیر ماه سال 90 در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در هشت محور انرژی و امور زیربنایی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و گردشگری، توسعه شهری، خدمات بازرگانی و مناطق آزاد در تبریز برگزار می شود.

بهره مندی از تجربیات اتاق های مشترک بازرگانی از قبیل اتاق مشترک ایران و آلمان، ایران و ایتالیا و ایران و چین در برگزاری این همایش از جمله اهداف این همایش است.

جذب سرمایه به استان و رونق کسب و کار و اتصال بیشتر اقتصاد استان به خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی را از نتایج برگزاری این همایش است. 

کد مطلب 1257098

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