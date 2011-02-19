به گزارش خبرگزاری مهر، علی کلانتری، نویسنده و کارگردان فیلم "ساحل گمشده" در این باره گفت: این فیلم 33 لوکیشن دارد و بخش عمده آن روی آب می‌گذرد. داستان "ساحل گمشده" درباره فردی به نام فرهاد است که در شرایط مدرن و امروزی در فضای بومی زندگی می‌کند. ساحل دختر خوانده فرهاد در دریا غرق می‌شود و ...

50 درصد بازیگران این فیلم تلویزیونی بومی است و فروردین سال آینده پخش می‌شود. "ساحل گمشده" به سفارش صدا و سیمای مرکز کیش و با مشارکت سازمان منطقه آزاد و برخی نهادهای فعال جزیره کیش تولید می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، مدیر تولید و مجری طرح: هومن کبیری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام ملکی، صدابردار: سعید بجنوردی، منشی صحنه: مریم بابک و طراح گریم: امیر ترابی.

در فیلم "ساحل گمشده" آفاق میرقاسمی، حمید مولانا، علی بوریان، خشایار راد، سعید تهرانی، علی ایلانلو، محمد دریایی، تارا بختیاری، عباس نوروزی، دانیال زرگانی، محمد چارغ چشم، یعقوب نفخان و ... بازی کردند.