به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که با حضور آیت الله مقتدایی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولین استانی و طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت محتوای کتابهای نوشته شده اظهار داشت: کتاب نوشتن مهم نیست بلکه محتوا بر آن ارجعیت دارد و باید به گونهای باشد که با نوشتن کتاب خلأ در جامعه پر شود.
برای نوشتن کتاب باید به نیاز روز جامعه توجه شود
وی در ادامه با بیان اینکه یک عالم و دانشمند باید به نیاز روز جامعه نگاه کند و کتاب بنویسد، تصریح کرد: البته باید نسخه کتابهایی که مربوط به مسائلی در گذشته بوده و یا تاریخ آنها منقضی شده است را نگاه داشت اما تکثیر آنها مهم نیست.
سبحانی همچنین بر لزوم کنترل محتوای کتابهای نوشته شده قبل از انتشار تاکید کرد و گفت: البته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه کنترل صورت میگیرد اما با این وجود گاهی برخی از کتابهای بیمحتوا و حتی با محتوای نامناسب نیز در کشور منتشر میشود که باید نظارتها بیشتر شود.
ناشران بالاترین رسالت را دارند
وی همچنین با اشاره به وظیفه سنگین ناشران و رسالت آنها گفت: هرکس در جامعه رسالتی دارد و رسالت ناشران بالاترین است چرا که کتابهای آنان به دست همه افراد و حتی به دست مذاهب دیگر در سایر کشورها هم میرسد و گاهی از مضامین کتابهای آنان بر علیه خود ما نیز استفاده میشود بنابراین باید توجه داشت که چه کتابی منتشر میشود.
ناشران تنها به فکر درآمدزایی نباشند
استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: مسئولینی که در انتشارات هستند نباید تنها به فکر درآمدزایی باشند و باید فکر و اندیشه کنند که آیا کتاب زیر چاپ، دردی را از جامعه دوا میکند یا نه و باید جلوی چاپ کتابهایی که اندیشه، احکام، توحید و... را از بین میبرند و یا از نظر اسلام مذموم هستند و به دشمنان کمک میکنند گرفته شود و مسئولیت وزارت ارشاد نیز کمتر از ناشران نیست و آنها هم باید در این زمینه فکر کنند و به خصوص در نمایشگاه بین المللی کتاب که در اردیبهشت در تهران برگزار میشود باید کنترلها زیاد باشد که از عرضه کتابهایی که با نظام، فرهنگ و دین ما سازگار نیست جلوگیری شود.
چاپ کتاب در کشور لبنان نیازمند کنترل از سوی عالمان است
وی همچنین خطاب به ناشرانی از کشور لبنان در مراسم حضور داشتند، با اشاره به اینکه در لبنان کنترلی برای چاپ کتابها صورت نمیگیرد، گفت: در آنجا باید قبل از نشر، کتابها توسط عالمی دیده و محتوای آن بررسی شود که آیا چاپ آن مشکلی از جامعه حل میکند یا نه و به خصوص موجب تفرقه بین مسلمانان در آن کشور نشود چرا که اجتماعی که متفرق باشد مانند انسانی است که به چاه سقوط کند و آن وقت نابودی برای شما قطعی است اما اگر به نجات علاقهمند هستید باید کتابهایی را چاپ کنید که مسلمانان را به نزدیک کند و گرنه چاپ آن کتابها نه به نفع شیعه و نه به نفع سنی است.
آیت الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه قلم و علم در مکتب اسلام اشاره کرد و گفت: اولین سوره قرآنکه بر پیامبر نازل شد با کلمه اقرا شروع شد و در قرآن نیز 800 بار به شکلهای مختلف به علم اشاره شده و نیز خدواند در قرآن به قلم سوگند یاد میکند و این نشان از اهمیت جایگاه آن دارد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم بر کنترل محتوای کتابها قبل از انتشار تأکید کرد و گفت: باید جلوی چاپ کتابهای مروج تفرقه بین مسلمانان گرفته شود.
