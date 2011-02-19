80 درصد مردم جهان از حمایتهای اجتماعی محرومند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است: پیگیری عدالت اجتماعی برای به حداکثر رساندن توان بالقوه رشد همراه با برابری و کاهش خطر ناآرامیهای اجتماعی حیاتی است.

وی گفت: عدالت اجتماعی بیش از هر امری اخلاقی است و عدالت اجتماعی بنیان ثبات ملی و سعادت جهانی است. فرصت های برابر، همبستگی و احترام به حقوق بشر برای گشودن تمامی توان بالقوه تولیدی ملت ها و مردم لازم است.



به گفته بان کی مون روز جهانی عدالت اجتماعی فراخوانی برای تمامی کشورها است تا اقدامات قاطع برای معنی بخشیدن به ارزشهای جهانی منزلت انسانی و فرصتها برای همگان را به مورد اجرا گذارند.



دبیر کل سازمان ملل با اشاره به موضوع امسال این روز یعنی "دستیابی به حمایت اجتماعی برای همگان" گفت این موضوع برای ایجاد جوامع منصفانه تر، فراگیرتر و با برابری بیشتر حیاتی است.