کشف نیم تن مواد مخدر در شخرستان گنبد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد یزدانی ظهر شنبه در نشست این اداره افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را که به طرز ماهرانه ای در قسمت پلمپ کیسه های برنج پاکستانی جاسازی شده بود به گمرک تحویل و از کشور خارج کنند.

وی تصریح کرد: تریلی که این محموله در آن جاسازی شده بود با انجام اقدامات اطلاعاتی، توسط ماموران شناسایی و در بازرسی از آن 543 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

به گفته وی، در رابطه با این پرونده یک نفر دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت رروانه زندان شده است.



بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان نیز از آغاز بررسی پرونده یکی از باند های قاچاق مشروبات الکلی، در شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان خبر داد.



خسرو خلیلی مهدیرجی، با بیان این که اعضای این باند بارها اقدام به قاچاق مشروبات الکلی و توزیع آن در سطح استان کرده بودند گفت: متهمان پس از جاسازی مشوربات الکلی خارجی در داخل کامیون و انتقال آن از مهاباد، قصد توزیع آن را در گرگان داشتند که با تلاش ماموران انتظامی و به کار گیری عوامل اطلاعاتی، کامیون مزبور شناسایی و توقیف شد.

وی اظهار داشت: از این کامیون 98 کارتن انواع مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی به دستگیری چهار تن در خصوص این پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد پیش از این نیز دارای سوابق کیفری در زمینه خرید و فروش مشروبات الکلی بودند.

به گفته خلیلی مهدیرجی ، متهمان پس از دستگیری به حمل یک محموله آبجو 60 کارتنی که حدود 20 روز قبل از مهاباد به گرگان منتقل کرده بودند نیز اعتراف کردند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات راننده کامیون مبنی بر این که انتقال محموله از مهاباد تا گرگان بدون مشکل منتقل شده است، از ماموران انتظامی خواست در بازرسی از خودروها دقت و هوشیاری بیشتری کنند.