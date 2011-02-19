۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

دانشگاه هنر اعلام کرد:

کلاس‌های دانشگاه هنر به طور منظم برگزار می شود

هیئت رئیسه دانشگاه هنر در پی صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تمامی کلاسهای این دانشگاه به طور منظم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه دانشگاه هنر در پی اطلاعیه ای اعلام کرد: شهادت فرزند عزیزمان "صانع ژاله" نشان داد که چه سرمایه عظیمی از هشیاری و همدلی در اساتید، دانشجویان و کارمندان این دانشگاه وجود دارد.

مشارکت تحسین برانگیز همه اقشار مردم در همدردی با دانشگاه هنر در مراسم با شکوه تشییع پیکر پاک آن شهید موجب شکر به درگاه الهی و نشانه­ای از مقام معنوی ایشان است.

در اطلاعیه دانشگاه همچنین آمده است: علیرغم تأملات روحی در غم از دست دادن آن عزیز شهید و ضمن بزرگداشت مقام ایشان به اطلاع می رساند کلاسهای دانشگاه به طور منظم برگزار می شود.
