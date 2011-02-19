به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه دانشگاه هنر در پی اطلاعیه ای اعلام کرد: شهادت فرزند عزیزمان "صانع ژاله" نشان داد که چه سرمایه عظیمی از هشیاری و همدلی در اساتید، دانشجویان و کارمندان این دانشگاه وجود دارد.



مشارکت تحسین برانگیز همه اقشار مردم در همدردی با دانشگاه هنر در مراسم با شکوه تشییع پیکر پاک آن شهید موجب شکر به درگاه الهی و نشانه­ای از مقام معنوی ایشان است.



در اطلاعیه دانشگاه همچنین آمده است: علیرغم تأملات روحی در غم از دست دادن آن عزیز شهید و ضمن بزرگداشت مقام ایشان به اطلاع می رساند کلاسهای دانشگاه به طور منظم برگزار می شود.