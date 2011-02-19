به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته وحدت امسال، جشنهای مختلف با حضور شهروندان تهرانی برگزار شده و یا در حال برگزاری است که از میان آنان می توان به برنامه های فرهنگسرای معرفت واقع در منطقه 5، "میراث‌داران شهر" از سوی خانه فرهنگ شیخ‌هادی برای سالمندان آسایشگاه کهریزک، "سیره محبت" توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات منطقه 11، جشنهای بزرگ میلاد مجموعه فرهنگی خواجوی کرمانی و خانه فرهنگ دردار و کتابخانه مروی در منطقه 12 اشاره کرد .

"رسول مهربانی" و "مهر یاران" فرهنگسرای اخلاق در منطقه 14، "مهربانی" فرهنگسرای بهمن در منطقه 16، "اسوه حسنه" فرهنگسرای مهر در منطقه 19 ، "رحمه للعالمین" فرهنگسرای قرآن و جشن "رسول صبح" فرهنگسرای انقلاب اسلامی، با حضور دانش‌آموزان، کارکنان آموزش و پرورش، اعضای کانونهای مردمی و کارمندان مراکز فرهنگی تهران نیز از دیگر برنامه ها عنوان شده اند.

علاوه بر این جشنها، برپایی دوره "پیامبرشناسی" از 7 تا 12 اسفند در فرهنگسرای قرآن، برپایی مراسم اختتامیه دوره حفظ قرآن خانه فرهنگ ابوسعید در منطقه 12 با عنوان جشن "رسول دوستی"، برنامه "ختم رسل" شامل گره تابلوفرش "ختم رسل" مزین به نام رسول و نگارگذر با حضور هنرمندان در فرهنگسرای آفتاب در منطقه 3، از دیگر برنامه‌های مراکز فرهنگی تهران به مناسبت این عید بزرگ است.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این برنامه ها که تا پایان روز یکشنبه 30 بهمن برگزار می شود، به مراکز فرهنگی هنری این سازمان در سطح پایتخت مراجعه کنند.

