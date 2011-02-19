علی سرتیپی تهیهکننده و مدیر موسسه پخش فیلمیران درباره اکران فیلمهای فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: فیلمهای فرهنگی که به تازگی اکران شدهاند با توجه به شرایط تا امروز، فروش قابل قبولی داشتهاند. البته باید کمی تامل کرد تا مدت زمان بیشتری از اکران این فیلمها بگذرد و بعد درباره زمان مناسب و یا نامناسب اکران آنها صحبت کرد.
وی ادامه داد: میزبان استقبال از این نوع فیلمها بستگی به شرایط مختلفی مانند در اختیار داشتن تعداد سینماها در نمایش عمومی، کیفیت مناسب فیلم و توانایی جذب مخاطب دارد. بنابراین به راحتی نمیتوان گفت بعد از جشنواره فیلم فجر و قبل از نوروز زمان نامناسب و یا مناسبی برای اکران عمومی این فیلمهاست.
این تهیه کننده افزود: البته به تازگی در شورای صنفی نمایش آییننامهای در حمایت از فیلمهای فرهنگی به تصویب رسیده است. باید منتظر انتشار این آییننامه بود تا از این پس تصمیم گیریهای مناسبتری برای اکران و نمایش مناسب فیلمهای فرهنگی و تلاش برای جذب مخاطب صورت گیرد.
موسسه فیلمیران فیلمهای سینمایی "آتشکار"، "پرسه در مه" و "حوالی اتوبان" را پخش میکند.
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