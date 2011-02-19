به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربانی دبیر سومین جشنواره نماهنگ آخرین منجی و قائم مقام رئیس حوزه هنری استان تهران ضمن بیان این مطلب اعلام کرد: در مدت 40 روز از 22 بهمن لغایت اول فروردین ماه ، برنامه‎های متعددی از جمله شبهای شعر، نمایشگاه عکس، تئاتر انتظار، نمایش فیلم و نماهنگ در تهران و پنج استان دیگر کشور به مناسبت بزرگداشت سالروز امامت ولی عصر(عج) برگزار می شود که حوزه هنری استان تهران نیز مانند سالهای گذشته از برگزیدگان بخش مردمی جشنواره حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در مراسم اکران فیلم می‎توانند به فیلم محبوب خود رأی دهند تصریح کرد: اکران فیلمهای جشنواره آخرین منجی طی روزهای ششم و هفتم اسفند ماه در سینما اریکه ایرانیان و پردیس سینمایی پارک ملت است و حوزه هنری استان تهران از سه فیلم برتر انتخاب مردمی به صورت ویژه تقدیر خواهد کرد.

ربانی در ادامه تأکید کرد: حضور گسترده هنرمندان سایر کشورهای جهان در جشنواره بین المللی آخرین منجی اثبات کرد که انتظار منجی مختص به تفکر شیعه نیست و تمامی ادیان جهان منتظر ظهور موعود آسمانی هستند.