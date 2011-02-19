به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 32 اثر با موضوع طبیعت در اندازه‌های متفاوت که 12 تابلوی آن آبرنگ و مابقی اکرلیک بودند، در معرض دید عموم قرار گرفت.

آثار رئیس‌دانا فضای شاعرانه و زنانه‌ای را به تصویر می‌کشند که خبر از حس عمیق هنرمند می‌دهد. رئیس دانا در ارایه این تابلوها گویی احساساتش را در کف دستش قرار داده و با مدد گرفتن از رنگ‌های شاد، ملایم و فرح‌بخش طبیعتی زیبا را روی بوم خلق کرده است.

رئیس دانا در به تصویر کشیدن این آثار دریافته که حرکت ابرها که شاید لحظه‌ای کوتاه به طول بینجامد کم از درخت سپیدار ندارد. وی علاوه بر نقاشی حدود 10 سال است که به نگارخانه‌داری مشغول است. وی مدیریت نگارخانه بنفشه را در کارنامه کاری خود دارد.

کارهای این نقاش گاهی به سمت رئال پیش می‌رود و جنبه بازگویی آنچه دیده را دارد و شاید هدف هنرمند از به تصویر کشیدن این نماهای طبیعی از منظره‌های موجود در طبیعت تقسیم مساوی لذت بصری با مخاطب آثارش بوده است.

رئیس دانا در ارایه بعضی آثارش رئال بودن را کنار گذاشته و با همان رنگ‌های شاد و سر زنده به سمت انتزاع پیش رفته است. در اینگونه آثار رنگ‌ها در هم طنیده شده‌اند و تصویر محوی از طبیعت ارایه می‌دهند. در آثار دیگر این نمایشگاه رنگ گذاری‌های غلو شده‌ای را می‌توان دید که تابلوها را به سمت امپرسیونیسم نزدیک می‌کند ولی ناگفته نماند نگاه شاعرانه و در عین حال زنانه هنرمند از دید مخاطب پنهان نیست.

آثار رئیس‌دانا جمعه 29 بهمن تا تاریخ سوم اسفندماه هر روز از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه بنفشه واقع در خیابان ملاصدرا، نبش خیابان شیراز جنوبی، کوچه بهار، شماره دو برپا است.