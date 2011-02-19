علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم‏، با اشاره به مزیت ایران در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی اظهار داشت: تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی در استان قم نیز از دیرباز مورد توجه بوده و خوشبختانه در این عرصه شاهد شتاب بسیار خوبی هستیم.



وی ادامه داد: نرم افزارهایی که در قم تولید می‌شود می‌تواند به راحتی در کل دنیا تاثیرگذار باشد، به گونه‌ای که محتوای مربوط به شیعه که طی هزار و 400 سال توسط علما و مراکز حوزوی تولید شده را در سراسر جهان منتشر کند.



مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری قم جایگاه این استان را در تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی مهم برشمرد و تاکید کرد: برخی از موسسات و مراکز تولید نرم افزارهای اسلامی و حوزوی پروژه‌های خوبی انجام دادند و حتی برخی از آن‌ها به سایر کشور‌ها صادر و مورد توجه واقع شده است.



رمضانی ادامه داد: مسئولان ارشد کشور به این نوع فعالیت‌ها تاکید دارند و اخیرا گزارشی که برای برخی از مدیران کشور ارائه شد، آن‌ها از این پتانسیل‌هایی که در استان قم وجود دارد ابراز تعجب کردند و ما امیدواریم بتوانیم از این پتانسیل‌ها برای نشر معارف والای اسلام به سراسر جهان استفاده کنیم.