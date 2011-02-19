علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به مزیت ایران در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی اظهار داشت: تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی در استان قم نیز از دیرباز مورد توجه بوده و خوشبختانه در این عرصه شاهد شتاب بسیار خوبی هستیم.
وی ادامه داد: نرم افزارهایی که در قم تولید میشود میتواند به راحتی در کل دنیا تاثیرگذار باشد، به گونهای که محتوای مربوط به شیعه که طی هزار و 400 سال توسط علما و مراکز حوزوی تولید شده را در سراسر جهان منتشر کند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری قم جایگاه این استان را در تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی مهم برشمرد و تاکید کرد: برخی از موسسات و مراکز تولید نرم افزارهای اسلامی و حوزوی پروژههای خوبی انجام دادند و حتی برخی از آنها به سایر کشورها صادر و مورد توجه واقع شده است.
رمضانی ادامه داد: مسئولان ارشد کشور به این نوع فعالیتها تاکید دارند و اخیرا گزارشی که برای برخی از مدیران کشور ارائه شد، آنها از این پتانسیلهایی که در استان قم وجود دارد ابراز تعجب کردند و ما امیدواریم بتوانیم از این پتانسیلها برای نشر معارف والای اسلام به سراسر جهان استفاده کنیم.
رمضانی تاکید کرد:
ضرورت استفاده از ظرفیتهای موسسات تولید نرمافزارهای اسلامی برای نشر معارف الهی
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری قم بر لزوم استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای موسسات تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی قم برای نشر معارف والای الهی به سراسر جهان تاکید کرد.
علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به مزیت ایران در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی اظهار داشت: تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی در استان قم نیز از دیرباز مورد توجه بوده و خوشبختانه در این عرصه شاهد شتاب بسیار خوبی هستیم.
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