بیماریهای قلبی عروقی همچنان در کمین لرستانیها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مهم ترین مصوبات شورای سلامت در رابطه با این موضوع، عنوان کرد: مهم ترین علت مرگ و میر در استان لرستان مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی است.

اردشیر شیخ آزادی دومین علت مرگ و میر در این استان را حوادث و تصادفات رانندگی عنوان کرد و بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود در این بخش سه مصوبه در کارگروه سلامت استان به تصویب رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به عنوان این مصوبات اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا و به منظور ارتقا امنیت غذایی در سطح استان مصوب شد بازارچه مواد پروتئینی با محوریت آبزیان توسط سازمان میادین و تره بار استان ایجاد شود.

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شیخ آزادی ادامه داد: همچنین به منظور اشاعه فرهنگ صحیح استفاده از مواد غذایی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت "فرهنگ صحیح استفاده از مواد غذایی" در استان تصویب شد که در این راستا یک جلد کتاب نیز تالیف و به چاپ رسید.

وی به تدوین دو برنامه جامع ارتقا سلامتی در لرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا دو برنامه جامع در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی و سوانح و حوادث تدوین شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: اجرای این برنامه ها برای سال 90 پیش بینی شده است.

شیخ آزادی یاد آور شد: در این برنامه پیش بینی شده است که کارکنان بالای 30 سال شاغل در دستگاههای اجرایی به صورت سالانه از نظر سلامت غربالگری شوند.

وی خاطر نشان کرد: در قالب این برنامه کارکنان ادارات از نظر فشار خون، قند خون، مصرف سیگار و کنترل وزن بدن مورد غربالگری قرار می گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح کرد: این غربالگری از طریق عقد قرارداد دستگاهها با بخش دولتی و یا خصوصی و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.