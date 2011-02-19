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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

محدودیتهای ترافیکی هفته جاری اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی هفته جاری اعلام شد

محدودیتهای تردد در محورهای مواصلاتی کشور در هفته جاری از سوی پلیس راه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه کشور آمده است: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه یکم اسفندماه تا ساعت 23 روز دوشنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه - همدان، تهران -سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

همچنین انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 20 روز دوشنبه در محور کرج - چالوس از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

تردد انواع کامیونها در محور هراز و دماوند در روز یکشنبه و دوشنبه ممنوع است.

کد مطلب 1257134

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