محدودیتهای ترافیکی هفته جاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه کشور آمده است: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه یکم اسفندماه تا ساعت 23 روز دوشنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه - همدان، تهران -سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

همچنین انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 20 روز دوشنبه در محور کرج - چالوس از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

تردد انواع کامیونها در محور هراز و دماوند در روز یکشنبه و دوشنبه ممنوع است.