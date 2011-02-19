بهترین تصاویر نجومی در هفته ای که گذشت/ پرتره ای از یک قمر

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته گذشته تصاویری دیدنی در دنیای نجوم منتشر شد. تصاویری از سدهای مرجانی شبیه به قلب که از ایستگاه فضایی گرفته شده اند تا صخره های مریخی و قمرهای زحل، تنها گزیده ای از مجموعه هستند که مجله نشنال جغرافی انتخاب کرده است.

1- قلبهایی از فضا- این تصویر جزیره مرجانی حلقوی "ابون" در اقیانوس آرام است که پائولو نسپولی، یکی از فضانوردان ایستگاه فضایی از فضا گرفته است. جزیره مرجانی حلقوی ابون بخشی ازجزایر مارشال است.

2- یک آویز لاجوردی- این تصویر را رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی از سحابی "مسیه 78" تهیه کرده است. گرد و غبار این سحابی، نور ستارگان را منعکس می کند و موجب می شود که به رنگ لاجوردی به نظر برسد. دو ستاره نورانی HD 38563 و HD 38563B بزرگترین منابع نوری این سحابی هستند. پرتوهای ماوراء بنفش آنها که از میان ذرات گرد و غبار عبور می کنند به شکل نور مرئی دیده می شوند.

3- حباب سیاه چاله ها- در این تصویر ناسا، توده های سرخ فام ماده (به رنگ بنفش و زرد) به بزرگی خورشید در اطراف یک سیاه چاله بسیار عظیم می چرخند. اعتقاد بر این است که تمام کهکشانهای بزرگ در مرکز خود یک سیاه چاله دارند. زمانی که یک سیاه چاله مثل این تصویر در حال بلعیدن ماده باشد به عنوان هسته یک کهکشان فعال شناخته می شود. برپایه اندازه گیریهای جدید سرعت چرخش ماده اطراف سیاه چاله، دانشمندان در مقاله ای که این هفته در مجله نیچر منتشر کردند نشان دادند که 37 سیاه چاله مرکزی کهکشانها کوچکتر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می شد.

4- کنتراستهای مریخی- این عکس را کاوشگر Mars Reconnaissance Orbiter ناسا تهیه کرده است. صخره های روشن و شنهای تاریکی داخل گودال "هولدن" توسط باد جابجا می شوند یک کنتراست زیبا را به وجود آورده اند. گودال هولدن یکی از چهار نقطه احتمالی برای فرود کاوشگر Curiosity است. کاوشگر مریخ نورد Curiosity در پاییز آینده پرتاب می شود.

5- پرتره ای از یک قمر- این تصویر را کاوشگر زحلگرد کاسینی از قمر انسلادوس گرفته است. انسلادوس یکی از قمرهای طبیعی زحل است که همانند یک توپ پینگ پونگ بر روی حلقه های معروف این سیاره قرار گرفته است.

6- تازه ترین نور از وایز- اول فوریه 2011، تلسکوپ فضایی وایز تازه ترین عکس فوری خود را از آسمان پرستاره گرفت. این تلسکوپ فضایی مادون قرمز در دسامبر 2009 پرتاب شد.