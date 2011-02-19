دولت جدید مصر از فلسطین حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد در نشستی در دانشگاه تکنولوژی پتروناس با عنوان " فلسطین- یک موضوع جهانی" افزود: این رویکرد به فلسطینیها کمک خواهد کرد که نسبت به گذشته زندگی بهتری داشته باشند.

وی همچنین از کشورهای اسلامی و مسلمانان سراسر جهان خواست با اتحاد و انسجام نسبت به سازماندهی راهپیمایی اعتراض آمیز علیه اسراییل و متحد آن آمریکا اقدام کنند.

نخست وزیر پیشین مالزی به لزوم برپایی تظاهرات مداوم در سراسر جهان درست مانند آنچه که در مصر شاهد آن بودیم اشاره و درعین حال اظهار داشت: این حرکت نیاز به سازماندهی عظیمی دارد و تصور نمی کنم کشورهای مسلمان بتوانند چنین راهپیمایی را علیه آمریکا سازماندهی کنند.

ماهاتیر محمد این نقطه ضعف را متوجه رهبران کشورها دانست و تاکید کرد: در واقع رهبران جهان از آنچه که موجب تحریک ایالات متحده باشد هراس دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: ما نباید تسلیم شویم و باید به ارسال کمک های غذایی، دارویی و مصالح ساختمانی که برای فلسطینیان بسیار حیاتی است ادامه دهیم.

نخست وزیر پیشین مالزی در پایان تصریح کرد: اگر جنگ به عنوان یک جرم محسوب شود، حتی ایالات متحده نیز ملزم به رعایت قوانین بین المللی در این زمینه است.