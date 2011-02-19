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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

ماهاتیر محمد:

دولت جدید مصر از فلسطین حمایت کند

دولت جدید مصر از فلسطین حمایت کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر پیشین مالزی ابراز امیدواری کرد دولت جدید مصر در خصوص مسئله فلسطین سیاست حمایتی دلسوزانه تری نسبت به گذشته داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد در نشستی در دانشگاه تکنولوژی پتروناس با عنوان " فلسطین- یک موضوع جهانی" افزود: این رویکرد به فلسطینیها کمک خواهد کرد که نسبت به گذشته زندگی بهتری داشته باشند. 

وی همچنین از کشورهای اسلامی و مسلمانان سراسر جهان خواست با اتحاد و انسجام نسبت به سازماندهی راهپیمایی اعتراض آمیز علیه اسراییل و متحد آن آمریکا اقدام کنند.

نخست وزیر پیشین مالزی به لزوم برپایی تظاهرات مداوم در سراسر جهان درست مانند آنچه که در مصر شاهد آن بودیم اشاره و درعین حال اظهار داشت: این حرکت نیاز به سازماندهی عظیمی دارد و تصور نمی کنم کشورهای مسلمان بتوانند چنین راهپیمایی را علیه آمریکا سازماندهی کنند.

ماهاتیر محمد این نقطه ضعف را متوجه رهبران کشورها دانست و تاکید کرد: در واقع رهبران جهان از آنچه که موجب تحریک ایالات متحده باشد هراس دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: ما نباید تسلیم شویم و باید به ارسال کمک های غذایی، دارویی و مصالح ساختمانی که برای فلسطینیان بسیار حیاتی است ادامه دهیم.

نخست وزیر پیشین مالزی در پایان تصریح کرد: اگر جنگ به عنوان یک جرم محسوب شود، حتی ایالات متحده نیز ملزم به رعایت قوانین بین المللی در این زمینه است.  

کد مطلب 1257138

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