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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۹

62 میلیارد ریال برای برق رسانی در گیلان سرمایه گذاری شد

62 میلیارد ریال برای برق رسانی در گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: برای اجرای 232 پروژه برق رسانی، توسعه، احداث، اصلاح و بهینه در حوزه جغرافیایی استان بیش از 62 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 20 روستای زیر 20 خانوار با اعتباری افزون بر 9.3 میلیارد ریال از این تعداد پروژه به شبکه سراسری برق پیوستند.
 
وی عنوان کرد: این روستاها در مناطق کوهستانی، صعب العبور و در ارتفاعات شهرستان های سیاهکل، تالش، املش، رودسر، ماسال، رضوانشهر و آستارا قرار دارند.
 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با اعلام اینکه  377 خانوار روستایی با افتتاح این پروژه ها از نعمت روشنایی برق بهره مند شدند، گفت:  برای برق رسانی به این روستاها 17 هزار و 250 متر شبکه فشار ضعیف، 28 هزار و 450 متر شبکه فشار متوسط هوایی و 25 دستگاه ترانسفورماتور درقدرت های مختلف نصب و راه اندازی شده است.
 
وی درادامه از اهدای مقدار 14 هزار و 400 سی سی خون از سوی کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد و افزود:  اهداء خون با هدف کمک به بیماران، مصدومان و مجروحان نیازمند و بستری در بیمارستان ها از سوی کارکنان این شرکت انجام گرفت و همکاران بطور داوطلبانه در این عمل خداپسندانه شرکت کردند.
کد مطلب 1257140

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