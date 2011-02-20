62 میلیارد ریال برای برق رسانی در گیلان سرمایه گذاری شد

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 20 روستای زیر 20 خانوار با اعتباری افزون بر 9.3 میلیارد ریال از این تعداد پروژه به شبکه سراسری برق پیوستند.

وی عنوان کرد: این روستاها در مناطق کوهستانی، صعب العبور و در ارتفاعات شهرستان های سیاهکل، تالش، املش، رودسر، ماسال، رضوانشهر و آستارا قرار دارند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با اعلام اینکه 377 خانوار روستایی با افتتاح این پروژه ها از نعمت روشنایی برق بهره مند شدند، گفت: برای برق رسانی به این روستاها 17 هزار و 250 متر شبکه فشار ضعیف، 28 هزار و 450 متر شبکه فشار متوسط هوایی و 25 دستگاه ترانسفورماتور درقدرت های مختلف نصب و راه اندازی شده است.

وی درادامه از اهدای مقدار 14 هزار و 400 سی سی خون از سوی کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد و افزود: اهداء خون با هدف کمک به بیماران، مصدومان و مجروحان نیازمند و بستری در بیمارستان ها از سوی کارکنان این شرکت انجام گرفت و همکاران بطور داوطلبانه در این عمل خداپسندانه شرکت کردند.