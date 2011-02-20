شاخص اشتغال با مصوبات سفر در گیلان افزایش می یابد

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار با اعلام اینکه مصوبات سفراستانی هیئت دولت مولد و پایدار است، افزود: این مصوبات می تواند برخی از برنامه ها را به قانون تبدیل کند.

وی با اعلام اینکه در برنامه پنجم توسعه بسیاری از خروجی های اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر به ویژه استان ها موثربوده است، اظهارداشت: از خروجی های مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیلان احیاء و توسعه آب بندان ها به عنوان یک نیاز احساس شد و در برنامه پنجم توسعه به شکل قانون تجلی یافت.

معاون عمرانی استاندار گیلان خاطر نشان کرد: کشاورزی در استان یک اصل و محور توسعه است و در دغدغه کشاورزان درخصوص کم آبی باید رفع شود.

ٍدور سوم سفر هیئت دولت نقطه عطف مصوبات برای توسعه گیلان



معاون عمرانی استاندار گیلان با اعلام اینکه زیر ساخت های اساسی و مهمی در مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت در استان شکل گرفته است، گفت: دور سوم سفر رئیس جمهوری نقطه عطف مصوبات برای توسعه گیلان بود.



وی با اشاره به اینکه استان با شتاب بیشتراز گذشته به سمت توسعه همه جانبه پایدار در حرکت است، افزود: مصوبات سفر سند بالادستی تمامی مسئولان است که باید به آن عمل شود.

اکبرزاده همچنین تصویب 71 نمونه گردشگری در استان خبر داد و افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی با دیدگاه علمی و اجرایی روز هم اکنون درحال سرمایه گذاری در این حوزه هستند.

معاون عمرانی استاندار گیلان در خصوص فرودگاه رشت نیز گفت: این فرودگاه ضمن توسعه باید قدرت ارتباط با کشورهای اروپایی را هم داشته باشد.

وی در ادامه منطقه آزاد انزلی را از ظرفیت های بسیار موثر و تکیه گاهی توسعه استان دانست و یادآورشد: یکی از دلائل توسعه فرودگاه رشت وجود منطقه آزاد انزلی است.