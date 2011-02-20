تصاویر جدید عکاس ایستگاه فضایی از زمین/ پینگ پنگ بازی کردن با ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پائولو نسپولی فضانورد ساکن ایستگاه فضایی تصاویری که در مدت اقامت خود در ایستگاه فضایی بین المللی از زمین به ثبت رسانده است را همچنان بر روی اینترنت منتشر می کند.

وی هر چند روز یکبار عکسهایی که از زمین به ثبت رسانده است را بر روی شبکه اجتماعی که در آن عضویت دارد منتشر کرده و آن را در اختیار دوستدارانش قرار می دهد.

یکی از جالب توجه ترین عکسها از میان مجموعه عکسهای جدید وی، تصویری است که نسپولی از لحظه پرتاب راکت آریان 5 به ثبت رسانده است. این رویداد که بر روی زمین به شکل انفجاری بزرگ دیده می شود از فضا و از میان پنجره های ایستگاه به شکل خطی سفید و باریک در بیکران آسمان به نظر می آید.

تصویر پرتاب راکت آریان، این تصویر چند دقیقه پس از پرتاب راکت آریان که حامل محموله ای به سوی ایستگاه فضایی بود به ثبت رسیده است

بریتانیا و ایرلند در شب عید کریسمس به شکل درخت کریسمس عظیمی دیده می شوند

نسپولی نام این تصویر که در 19 ژانویه ثبت شده است را "پینگ پنگ با ماه" نامیده است

رعد و برق در آسمان برزیل که فضایی به قطر 80 کیلومتر را پوشش داده است

"شواهد حیات بر روی زمین" تصویری از رد بخار به جا مانده از حرکت هواپیماها

کوبا 8 ژانویه 2011

رودخانه "تیِت" در برزیل

نمایی از سیسیل و کوهستان اتنا از ایستگاه فضایی