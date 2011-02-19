نمایندگان اردبیل 1764 ساعت از جلسات مجلس غیبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حبیب کوهی عصر شنبه در همایش اعضا جبهه حامیان ولایت استان اظهار داشت: بیشتر این غیبتها در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.

وی با بیان اینکه این آمار در مطبوعات و خبرگزاریهای کشور نیز منتشر شده است، اضافه کرد: در طول این مدت، نمایندگان استان نه تنها هیچ طرح جدید و پروژه ای برای اردبیل مصوب نکرده اند، بلکه اجرای بسیاری از پروژه ها بویژه راه آهن میانه - اردبیل نیز به تعطیلی کشیده شده است.

دبیر جبهه حامیان ولایت استان افزود: مردم به نمایندگان رای داده اند و انتظار ندارند آنها به دنبال تشکیل تیم اقتصادی و امتیاز گیری به نفع خودشان باشند.

وی با اشاره به دخالت نمایندگان استان در عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی ابراز داشت: مردم انتظار دارند نمایندگان پیگیر مشکلات مردم و بهبود مسائل اقتصادی، صنعتی و... باشند و در کمیسیونهایی عضو شوند که تخصص آن را دارند.

کوهی شناسایی افراد متخصص، دلسوز، همسو با آرمانهای امام و شهدا و ولایت رهبری را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از برنامه های جبهه حامیان ولایت در استان برشمرد و اظهار امیدواری کرد در انتخابات آینده افرادی انتخاب شوند که واقعا دلسوز مردم اردبیل هستند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در استان بویژه در زمینه اجرای طرحهای عمرانی تصریح کرد: به عنوان نمونه موسسه نینوا که فعالترین شرکت اجرا کننده طرحهای بزرگ عمرانی در سطح استان بود، هم اکنون به دلایل مبهم فعالیت خود را در این استان تعطیل و به مناطق دیگر برده است.

دبیر جبهه حامیان ولایت استان با بیان اینکه این موسسه برای اجرای پروژه های عمرانی بیش از 40 میلیارد ریال هزینه کرده و هم اکنون تمام این پروژه ها نیمه کاره رها شده است، یاد آور شد: با تعطیلی این موسسه بیش از 500 نفر نیز در اردبیل بیکار شده اند.

وی در پایان گرایش به مدیران غیر بومی را از دیگر مشکلات استان دانست و خاطر نشان کرد: عدم شناخت و اشراف مدیران غیر بومی به مشکلات کلان منطقه نه تنها موجب اتلاف هزینه ها می شود، بلکه نیمه کاره رها شدن طرحها را در پی دارد.