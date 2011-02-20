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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

اجرای طرح ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در گیلان

اجرای طرح ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهضت سواد آموزی استان گیلان از اجرای طرح آموزشی طرح ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در بین سوادآموزان نهضت در استان خبر داد.

محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف روحیه حفظ واحیای عرصه های منابع طبیعی وحفظ جنگل وتشویق افراد به مشارکت فعال در این امر، طرح آموزشی درقالب تفاهم نامه مشترک همکاری فیمابین اداره کل نهضت سوادآموزی ومنابع طبیعی استان گیلان دربین مخاطبان نهضت سوادآموزی درطول ماه های آبان، آذر ودی به مرحله اجرا درآمد.

 وی عنوان کرد: این طرح آموزشی با عنوان ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی درسطح استان به صورت منطقه ای ودرسه منطقه به مرحله اجرا درآمد.
 
مدیرکل نهضت سواد آموزی گیلان گفت: این مناطق شامل شهرستان های رودسر، لنگرود، سیاهکل، آستانه اشرفیه با مرکزیت شهرستان لاهیجان، رودبار، صومعه سرا، فومن، شفت، با مرکزیت شهرستان رشت وماسال، رضوانشهر، آستارا با مرکزیت شهرستان تالش بوده است.
 
وی تصریح کرد: در این طرح آموزشی تعداد 60 نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی پس از طی چهار ساعت دوره آموزش توجیهی، کار آموزش تعداد 450 نفر از سوادآموزان کلاس های سواد آموزی را به مدت 10 ساعت در مناطق روستایی وحاشیه های جنگل برعهده داشتند.
کد مطلب 1257149

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