حضور 8 تیم بانوان در مسابقات بین ‌المللی تکواندو جام فجر ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مریم دهقانی ظهر شنبه در جلسه ستاد استقبال از مهمانان مسابقات بین‌المللی جام فجر تکواندو، با اشاره به حضور هشت تیم از شش کشور خارجی و ایران در بخش بانوان، افزود: در این خصوص برای مسائل امدادی، اسکان و امنیت بانوان شرکت ‌کننده تمهیدات لازم و کافی با حضور مسئولان دستگاهها اندیشیده شده است.

وی بر لزوم همکاری مستمر رسانه‌ های جمعی تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم اصحاب مطبوعات و رسانه‌ ها در ارتباط با انتشار اخبار مسابقات بانوان عنایت ویژه داشته باشند.

حضور 450 میهمان داخلی و خارجی در مسابقات بین‌المللی جام فجر تکواندو‌

مدیرکل تربیت‌بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از ورود 450 مهمان داخلی و خارجی مورخ سوم اسفند ماه سالجاری به ارومیه خبر داد و بیان داشت: در این راستا پیش ‌بینی می‌شود رئیس فدراسیون جهانی تکواندو و دبیرکل اتحادیه آسیا نیز در بین مهمانان باشند.

علی ملا‌احمدی با اشاره به حضور 15 کشور خارجی هر کدام با یک تیم و ایران با سه تیم در این مسابقات، بیان داشت: در مسابقات بین ‌المللی جام فجر تکواندو بانوان شرکت ‌کننده با در اختیار داشتن کادر ورزشی، انتظامی و درمانی مناسب به رقابت پرداخته و از این رو سالن پیام مخابرات برای استفاده بانوان هم اکنون در حال تجهیز است.

مدیرکل تربیت ‌بدنی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مسئولان کمیته مخابرات زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه اینترنت، تلفن و سالن ورزشی را برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات مهیا کردند.

پوشش خبری مسابقات بین‌المللی جام فجر تکواندو توسط 21 خبرنگار داخلی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربیهم در این جلسه از حضور 21 خبرنگار فعال خبرگزاریها و روزنامه های سراسری جهت پوشش خبری این مسابقات بین المللی در استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا خبرنگاران محلی نیز در انتشار اخبار و رویدادهای این دور از مسابقات فعال خواهند بود.

حجت ‌الاسلام محمد باقر کریمی از تهیه بسته فرهنگی آذربایجان غربی اعم از نقشه ‌گردشگری ارومیه، لوح فشرده آموزشی،عکس مناطق دیدنی ارومیه با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان جهت توزیع در این دور از رقابتها خبر داد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توان و افراد کارآمد خود را برای برپایی مطلوب این مسابقات به کار گرفته چرا که ورزشکاران مذکور نه تنها مهمان ارومیه بلکه مهمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و باید به نحو شایسته عنوان اسلام و ایران رفتار کنند.