فریدون احمدی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی در روز یکشنبه اول اسفندماه خبرداد و گفت: این شورا فردا یکشنبه با حضور 4 عضو کابینه شامل وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در دفتر مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی تشکیل جلسه می دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این جلسه گزارشی از مقدمات برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به حضور وزرای مذکور خواهد رسید و مواردی نیز از انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی نیز طرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر 4 وزیر، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، هفتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور چهارم اسفندماه برگزار می شود.