تعیین تعرفه های پزشکی سال 90 بر اساس قیمت تمام شده خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در جلسه مشترک روسای بیمارستانهای خصوصی تهران و مسئولان سازمان نظام پزشکی، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی جهت تعیین تعرفههای درمانی گفت: این کمیته که 4 جلسه آن برگزار شده تعرفه ها را براساس قیمت تمام شده خدمات درمانی تعیین و برای تصویب به مراجع ذیصلاح ارایه خواهد داد.
وی با اشاره به برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت اظهار کرد: براساس این قانون، بیمههای تکمیلی مجاز به ارایه خدمات بیمهای مندرج در سطح خدمات یک نیستند. همچنین تشکیل سامانه جامعه خدمات سلامت در این قانون پیش بینی شده که هر دوی این مواد نیازمند توجه جدی توسط کارشناسان و صاحب نظران است.
در ادامه دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: حداقل افزایش هزینههای جاری بیمارستانهای خصوصی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها 30 تا 40 درصد است و اگر رشد هزینههای ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنلی هم در نظر گرفته شود این میزان رشد به 60 درصد خواهد رسید که در صورت فقدان حمایت لازم، بخش خصوصی حوزه سلامت را از بین خواهد برد.
دکتر غلامحسین نیک نژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز با بیان اینکه هیئتهای انتظامی به صورت جدی به شکایات بیماران و مردم رسیدگی میکند گفت: ما در برخورد با تخلفات و مجازاتهای قانونی افراد متخلف قاطع و مصمم هستیم.
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