احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز گذشته تیمش مقابل پاس همدان اظهار داشت: در بازی دیروز کریمیان، جانواریو، نویدکیا، توره و کاظمیان را در اختیار نداشتیم به همین دلیل نمیتوانستیم برنامههای خط حمله خود را به خوبی اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه خط دفاع و خط هافبک سپاهان در بازی دیروز عملکرد فوقالعادهای از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد: پیروزی در همدان مقابل تیم محمود یاوری کار بزرگی بود و امیدوارم در همه بازیهای لیگ خود بتوانیم به گونهای عمل کنیم که همچون بازی دیروز پیروز میدان باشیم.
هافبک تیم سپاهان در مورد گل زودهنگام سپاهان در این بازی گفت: حرفهایتر از پاس عمل کردیم و توانستیم گل زود هنگام خود را 80 دقیقه نگه داریم، همه تیمها مقابل سپاهان با انگیزه بسیاری به میدان میآیند و میخواهند مقابل مدعی قهرمانی، خود را نشان دهند.
وی در مورد مطرح شدن نام امیر قلعهنویی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال بیان داشت: به نظر من قلعهنویی میتواند به عنوان سرمربی تیم ملی کار خود را آغاز کند زیرا تیم ملی در ماههای آینده تنها یکی دو بازی نه چندان مهم دارد و نیازی به تمرکز بالای قلعهنویی برای این بازیها نیست.
جمشیدیان خاطرنشان کرد: قلعهنویی میتواند پس از پایان فصل نیز از سپاهان جدا شده و همه تمرکز خود را بر تیم ملی بگذارد بنابراین جدا شدن این سرمربی ضرری به تیم ما نمیزند زیرا این جدایی میتواند پس از پایان فصل صورت گیرد.
وی در مورد بازی تیمش مقابل استقلال تهران گفت: در این بازی میخواهیم علاوه بر کسب سه امتیاز بازی، رکورد خود را حفظ کنیم زیرا در 16 بازی گذشته سپاهان نباخته و با پیروزی در این بازی میتوانیم رکورد نباختن خود را حفظ کنیم و باخت نیم فصل نخست را جبران کنیم.
نظر شما