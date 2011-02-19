احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز گذشته تیمش مقابل پاس همدان اظهار داشت: در بازی دیروز کریمیان، جانواریو، نویدکیا، توره و کاظمیان را در اختیار نداشتیم به همین دلیل نمی‌توانستیم برنامه‌های خط حمله خود را به خوبی اجرا کنیم .

وی با بیان اینکه خط دفاع و خط هافبک سپاهان در بازی دیروز عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد:‌ پیروزی در همدان مقابل تیم محمود یاوری کار بزرگی بود و امیدوارم در همه بازی‌های لیگ خود بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که همچون بازی دیروز پیروز میدان باشیم .

هافبک تیم سپاهان در مورد گل زودهنگام سپاهان در این بازی گفت: حرفه‌ای‌تر از پاس عمل کردیم و توانستیم گل زود هنگام خود را 80 دقیقه نگه داریم، همه تیم‌ها مقابل سپاهان با انگیزه بسیاری به میدان می‌آیند و می‌خواهند مقابل مدعی قهرمانی، خود را نشان دهند .

وی در مورد مطرح شدن نام امیر قلعه‌نویی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال بیان داشت: به نظر من قلعه‌نویی می‌تواند به عنوان سرمربی تیم ملی کار خود را آغاز کند زیرا تیم ملی در ماه‌های آینده تنها یکی دو بازی نه چندان مهم دارد و نیازی به تمرکز بالای قلعه‌نویی برای این بازیها نیست .

جمشیدیان خاطرنشان کرد: قلعه‌نویی می‌تواند پس از پایان فصل نیز از سپاهان جدا شده و همه تمرکز خود را بر تیم ملی بگذارد بنابراین جدا شدن این سرمربی ضرری به تیم ما نمی‌زند زیرا این جدایی می‌تواند پس از پایان فصل صورت گیرد .